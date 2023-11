"Las medidas no se levantaron, nosotros aseguramos que no va a faltar combustible", dijo la ministra de Industria

"Queremos garantizar a la población que va a haber suministro de combustible", subrayó.

"No llegamos a un acuerdo. Estamos reunidos desde las 17:30, cada uno expuso su visión sobre el tema, pero llegado el momento del acuerdo no llegamos", dijo la ministra de Industria Elisa Facio, tras la reunión que mantuvieron con la Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC).

La ATC decidió este lunes no abastecer a las estaciones de servicio ante lo que entiende como una medida inconsulta por parte del gobierno. ¿Cuál? Finalizar el próximo 31 de diciembre la vinculación de Ancap con las empresas transportistas que realizan la distribución secundaria. Con esto, desde la ATC piden suspender momentáneamente la medida y abrir una "mesa de negociación".

La ministra señaló que las negociaciones "todavía están abiertas", por más que en esta jornada no llegaron al acuerdo. "Creemos que estamos muy cerca al acuerdo, pero hay que llegar hasta el último detalle".

"Queremos garantizar a la población que va a haber suministro de combustible, no va a faltar, no vamos a llegar a una situación de quiebre. Las medidas no se levantaron, nosotros aseguramos que no va a faltar combustible", apuntó.

Consultada sobre si ya no falta combustible, Facio señaló que no falta "generalizadamente", sino falta en algunas estaciones. "Eventualmente la situación se puede agravar, pero esperemos no llegue a esa situación", concluyó.