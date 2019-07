Las mulas, el eslabón más débil del narcotráfico

En 2018 en Uruguay se detectaron 12 casos y en lo que van de este año, 3.

El narcotráfico y el consumo de drogas deja víctimas de todo tipo, en todas partes del mundo. Los adictos que mueren por sobredosis, los cientos de muertos por la disputa de territorios, las comunidades desplazadas por la violencia, y las “mulas”, que, a cambio de unos cuantos dólares, aceptan utilizar su cuerpo para transportar drogas.

Por transportar un kilo de cocaína (unas 80 cápsulas) dentro del cuerpo se paga aproximadamente 6 mil euros. En el mercado local un kilo de la droga se puede conseguir en unos 6.500 dólares, pero en España esa misma cantidad tiene un valor de 30 mil dólares. Si vas más hacia el este, por ejemplo en Rusia, la droga aumenta su valor a unos 40 mil dólares.

El Hospital Maciel en Uruguay es el único que tiene un protocolo para quienes llegan con cocaína dentro de su cuerpo. El cirujano Dr. Gabriel Masaferro, explicó a Telemundo cuál es el protocolo de atención:

Una vez que se sospecha que el paciente es un transportador de drogas, se trae a un centro médico y se examina. Si el paciente no tiene algún elemento clínico de intoxicación o de oclusión intestinal, se confirma el diagnóstico con radiología o con tomografía. Ahí incluso podemos contar la cantidad de tizas que el paciente tiene. Tiza se le llama a la unidad transportadora de drogas. Empieza un proceso de expulsión natural. Tenemos que generar condiciones de movilizar el intestino y con la movilización del intestino movilizar todas las tizas. Eso en general se hace con laxantes para que el período sea corto. Cuando el paciente moviliza el intestino varias veces sin ningún tipo de tizas, podemos asumir que ya no hay. Entonces repetimos la placa para certificar que evacuó todo. Si el paciente colabora nos dice el número de tizas que ingirió y lo podemos contar. A veces por un tema de idioma o de miedo, el paciente no colabora.