"Las pandemias tienen un final sanitario y un final social, el final social está llegando", dijo Radi

"El sistema todavía está inestable, no estamos en una estabilidad plena, y por lo tanto tenemos que respetar la inestabilidad", afirmó el excoordinador del GACH.

El doctor Rafael Radi, excoordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) de Presidencia, reiteró este martes que todavía no se puede hablar de "endemia" para describir la situación epidemiológica de Uruguay en relación a la emergencia sanitaria de Covid-19.

En entrevista con el programa Las cosas en su sitio de Radio Sarandí, el científico señaló que en la medida que no estén "todas las cartas echadas" no se puede "definir como que es una situación de estabilidad, endémica".

"El sistema todavía está inestable, no estamos en una estabilidad plena, y por lo tanto tenemos que respetar la inestabilidad. Lo cual no quiere decir no saber gestionar el riesgo, no volver a vivir, no volver a funcionar. Obviamente que hacia ese lugar estamos yendo", precisó Radi.

"Acá en el mundo nadie tuvo la bola de cristal, hubo un montón de países muy importantes –Israel, el Reino Unido, Estados Unidos– que hicieron aperturas un poco rápidas de más y luego tuvieron que volver para atrás", advirtió el excoordinador del GACH en la entrevista.

De este modo, una vez más Radi se distanció de las expresiones del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, quien dijo que la ciudadanía uruguaya debe "acostumbrarse" a "manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia".

Asimismo, Radi señaló que el país está recorriendo "una trayectoria bastante avanzada del proyecto epidémico, pandémico". El camino sigue siendo "ir abriendo de a poco, de forma ordenada, con un mensaje consistente".

"Las vacunas son una solución muy importante, pero todavía necesitamos cierto nivel de complementación con las medidas de intervención no farmacológicas, sobre todo cuidarnos de forma inteligente, evitar fenómenos de superdispersión", dijo.

"Las pandemias tienen un final sanitario y un final social. El final social de la pandemia está llegando, porque estamos todos súper aburridos de todos estos temas", planteó el científico.

Epidemia con "el tiro corto"

El científico señaló que la técnica de testeo, rastreo y aislamiento de casos (TETRIS, por su sigla en inglés) permitió a Uruguay desacoplarse de las cifras de la región. "Esa herramienta mantenía la epidemia con el tiro corto", dijo.

Sin embargo, con el aumento de la movilidad en febrero llega la variante P1 y se "sincroniza" el país con la región. "Una ola sincrónica regional prácticamente uno diría que era inevitable", sostuvo Radi. Lo que estaba en discusión era "la altura de la ola", donde no solo está en juego el papel de los científicos, sino también las variables social y económica.

"Creo que nosotros fuimos sumamente cuidadosos y este fenómeno de tensiones transitorias entre el poder político y los científicos ocurrió en el planeta. (...) No fuimos ajenos a esa tensión en un momento muy difícil, donde además empieza a haber un sesgo cognitivo donde desde la ciencia se corre el riesgo de empezar a tratar de cruzar fronteras que tienen más que ver con la decisión de los gobiernos", señaló.

El científico valoró que en la pandemia "hubo una salida de Uruguay" reconocida internacionalmente, "de la mano de un diálogo importante entre la ciencia, el sector salud, el gobierno, la política nacional y la sociedad".

"Fue un camino productivo y hay que reconocer que tanto el gobierno nacional como el resto de los actores políticos y de la sociedad también nos permitieron avanzar en esa dirección", expresó en relación al trabajo del GACH.