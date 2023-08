"Las preguntas no pueden ser las mismas": abogado de Mauvezín quiere saber si víctimas del caso Penadés son "del mismo ambiente"

"No sabemos si son o no son amigos de Romina Celeste, para eso necesitamos saber las identidades", expresó.

Las nueve personas que denunciaron a Gustavo Penadés por abuso sexual comparecerán a partir de este miércoles ante la Justicia para la etapa de declaración anticipada.

El martes, en tanto, la Fiscalía, la defensa del exsenador blanco, del profesor de historia Sebastián Mauzevín y de las nueve víctimas discutirán en una audiencia qué preguntas y cuáles se harán para la etapa de declaración anticipada.

En ese sentido, el abogado de Mauvezín, Juan Carlos Fernández Lecchini, dijo a Telemundo que fijarán las preguntas "para cada una de las supuestas víctimas".

"Las preguntas no pueden ser las mismas para todas las víctimas, tienen que ser distintas. Hay que ver cada una de las situaciones", expresó el abogado y puso nuevamente sobre la mesa el saber la identidad de las víctimas.

"La identidad de circunstancias a veces es bien valuada por los tribunales como indicio de falta de sinceridad y de exposición-oposición concertada y armada. Tenemos que saber si todas las victimas vienen del mismo ambiente y si son reclutadas por la misma persona", manifestó. "No sabemos si son o no son amigos de Romina Celeste, para eso necesitamos saber las identidades", remarcó en referencia a la militante nacionalista, la primera persona en denunciar públicamente al senador.

Fernández Lecchini indicó que para estas declaraciones no van a contar con las identidades, pero sostuvo que a partir de esta instancia sí deben conocerlas, "porque en algún momento la Fiscalía nos tiene que mostrar las pruebas".

"Tenemos que saber las pruebas de Fiscalía, si no no podemos hacer un control y si no podemos hacer un control, eventualmente una persona inocente puede ir presa y eso para un sistema de garantías es trágico", afirmó.

"Si nosotros presuponemos que las víctimas son víctimas, entonces estamos presuponiendo que los denunciados son culpables, si esto es así, ¿para qué un juicio?", agregó.

A su vez, el abogado dijo que lo que tienen que preguntar es "obligatorio" para ellos. "Tenemos que averiguar la relación que tienen estas personas entre ellas", aseguró.

"Lo que se tiene probar por parte de la Fiscalía y que nosotros tenemos que controlar, es que esté justificado el nexo entre el supuesto intermediario y los supuestos menores", añadió.

"En cada uno de estos procesos tenemos que saber en qué situación estamos y si nos resignamos a decir 'cada vez que hay una denuncia hay un culpable' estamos en problemas porque tenemos un diseño penal que dice denuncia es igual a culpabilidad. La gente no quiere un proceso así. La gente quiere saber si las víctimas son víctimas y si los denunciados son victimarios o son víctimas", concluyó.