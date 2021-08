Las prendas de diseño y elaboración uruguayos que vistió la activista Greta Thumberg en una producción de Vogue

Utilizó prendas de Gabriela Hearst, que diseña sus colecciones teniendo en cuenta una visión amigable con el medio ambiente y la naturaleza.

La diseñadora uruguaya Gabriela Hearst publicó en su cuenta de Instagram una imagen de la activista medioambiental adolescente Greta Thumberg utilizando un vestido y una manta de su colección, elaborados en lana merino por la organización de artesanos Manos del Uruguay.

Hearst, que trabaja desde hace años con Manos del Uruguay, dijo a Telemundo en 2020 que elige a la marca por ser una organización cooperativa y por el nivel del trabajo y producto final que logran. “Lo de ellos es como trabajar con los top proveedores del mundo, que son con los cuales yo trabajo”, dijo.

En su perfil de Instagram, junto a la foto de la activista medioambiental sueca, la diseñadora escribió: "Es un honor ver a la voz más importante del cambio climático con una pieza de Gabriela Hearst, especialmente después de los resultados del IPCC, ¡su voz debe ser escuchada!".

El IPCC es por sus siglas en inglés el Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, cuyo informe fue publicado este lunes y afirma que a menos que haya reducciones inmediatas, rápidas y a gran escala de gases de efecto invernadero, limitar el calentamiento global estará fuera de alcance. "Este informe del IPCC es un código rojo para la humanidad", dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", Antonio Guterres.

La foto de Thumberg utilizando las prendas de la diseñadora uruguaya fue publicada en la primera edición de la revista Vogue Escandinavia, de la que fue portada. En esa entrevista, la sueca de 18 años destacó el papel de la moda rápida en el empeoramiento de la crisis climática. "Si compras moda rápida, estás contribuyendo a esa industria y fomentando su expansión y fomentando que continúe su proceso dañino", dijo a la revista.

Hearst, que creció en Paysandú e hizo una gran carrera en la moda desde Nueva York, debutó con la marca que lleva su nombre hace seis años y se convirtió en poco tiempo en indispensable diseñadora de mujeres como la actriz Emma Watson, la duquesa Kate Middleton o la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, a la que vistió en reiteradas ocasiones.

Cada una de sus colecciones es coherente con una visión amigable con el medio ambiente y la naturaleza, con la que creció en Uruguay. “Haberme criado en Uruguay y en el campo y con los valores de mis padres y su familia es lo que me ha dado la oportunidad de estar por 20 años y manejarme con esos valores. No podría hacer lo que hago si no hubiera nacido en Uruguay”, dijo la diseñadora a Telemundo en una entrevista realizada en 2020.

En setiembre del año pasado, Hearst ganó el premio anual de los diseñadores de moda de Estados Unidos. Entre sus rivales estaban nada más ni nada menos que Tom Ford y Marc Jacobs, entre otros.

La diseñadora uruguaya fue elegida dos meses después, en diciembre, como la directora creativa de la marca de indumentaria de lujo francesá Chloé, con sede en París.