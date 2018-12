Las redes sociales jugarán un papel importante pero no necesariamente decisivo en la campaña electoral, según estudio de Cifra

Los celulares inteligentes son la mayor fuente de acceso e interacción en redes y en Uruguay en 85 % de la población los tiene.

Un 85 % de la población mayor de 17 años tiene celulares inteligentes con acceso a internet, entre 96 % y 97 % de los menores de 44 años y 59 % de los mayores de 60. Si se considera por el nivel educativo alcanzado, aquellos que completaron educación terciaria en el 96 % de los casos tiene celulares inteligentes, contra 71 % de los que solo cursaron primaria.

Sin embargo, si de seguir a políticos en redes se trata la participación es muy baja. Entre 18 % y 19 % del total de la población, 29 % de los menores de 29 años y apenas 4 % de los mayores de 60. Aquí también la variable educación hace la diferencia entre los que cursaron estudios terciarios el 22 % sigue a políticos contra 9 % de quienes solo completaron primaria.

Por eso para la directora de Cifra, las redes van a ser importantes en la campaña de 2019.

“Va a tener una influencia importante, no sé si decisiva. Todavía no son masivos los seguimientos de políticos. Va a ser importante pero no va a ser todo por ahí donde va a pasar la campaña”, indicó Mariana Pomiés, directora de Cifra.

Entiende que quienes interactúen en materia política en redes de algún modo serán como una nueva forma de militancia.

“Son una minoría en el sentido de que, con comunicarse solo por redes para los políticos no alcanza. Pero son una minoría importante porque influencian, son referentes para aquellos que no están tan interesados y no los siguen en las redes”, detalló Pomiés.