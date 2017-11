“Las redes sociales llegaron para quedarse y hay que darle herramientas a nuestros hijos para que puedan manejarse en el mundo virtual”

Gustavo Leal, de la dirección de Seguridad y Convivencia del Ministerio del Interior, explicó que un equipo del Ministerio y Primaria acudirán a trabajar con los niños de la escuela a la que asistía la niña asesinada junto con su madre el sábado en su casa de Malvín Norte. “No porque tenga que ver con la escuela, sino porque genera un impacto emocional muy duro en los niños”, explicó.

El caso Brissa González

Leal se refirió a las denuncias previas que había contra el hombre que está imputado por el asesinato de Brissa, que lo acusaban de merodear liceos y escuelas de la zona de La Floresta e incluso haber intentado secuestrar a dos niñas. Explicó que la madre de una niña fue a buscar a su hija a la escuela, y cuando volvían a su hogar la niña iba en bicicleta unos ochenta metros adelante de la madre, que viajaba en moto. La mujer vio cómo el hombre intentó que la niña subiera a su auto, pero cuando se acercó el auto se fue. La madre no hizo la denuncia porque al no haber memorizado la matrícula consideró que no tenía elementos suficientes. Sin embargo lo contó en la escuela y la maestra fue quien llamó a la comisaría para contar lo que había sucedido. Eso sucedió el 14 de noviembre. Al día siguiente se registra al mismo hombre, quien intentó hacer subir por la fuerza a una niña a su auto en otra escuela de la zona. Ese hecho se denunció de inmediato y las denuncias se judicializaron, por lo que la fiscal pidió protección para las escuelas. Las cámaras de seguridad detectaron al auto que había pasado, pero no tenían más datos. Cuando surgió el caso de Brissa y en las cámaras de seguridad se vio el mismo auto, la Policía detectó que los casos estaban ligados entre sí.

Explicó también que es muy probable que el hombre imputado haya tenido contacto con Brissa previamente. “Esta actitud de estos depredadores sexuales que es un perfil patológico muy particular tienen relación con sus víctimas de un acoso previo y tienen alta satisfacción por generar un conjunto de ritualidad previa , es una manera de demostrar poder”, sentenció. Leal dijo que consideran muy probable que a través del taxi que el hombre manejaba se había dado un contacto previo con Brissa. Además señaló que hay un juego, que varios niños de la escuela juegan, al que también están investigando.

Leal explicó que estuvo seis años presos. En una primera instancia estuvo dos años y luego estuvo otros cuatro, del 2012 al 2016. “En medida que cumplió la pena, puede estar libre. Yo creo que eso merece una discusión con tranquilidad, no se puede estar discutiendo al pie de un féretro haciendo una carrera a ver quién es más radical, pero sí creo que hay que discutirlo responsablemente”, sentenció.

También dijo que creen que al momento que se hizo la denuncia por la desaparición de la niña, ella ya había sido asesinada. La denuncia ingresó el lunes a las 15:00 y toda la información recabada indica que la mataron entre las 10:00 y las 10:30.

Precauciones

Leal hizo hincapié en que ni el entorno familiar ni el entorno escolar de Brissa tiene ningún tipo de responsabilidad en el desenlace. “Brissa tiene una familia muy potente, que la cuidó mucho. No tuvieron ningún tipo de responsabilidad ni ellos ni su entorno más inmediato en lo que pasó”, dijo. También instó a los padres a estar más cerca de sus hijos, “tiene que poder hablar y conocer lo que hace, no para prohibir pero sí para conocer”, explicó. Dijo que prohibir no es conveniente porque eso hace que los niños y adolescentes se cierren. “Cuando se generan estas situaciones luego hay cierta perplejidad por actividades que hacen los adolescentes y muchas veces no tenemos contacto”, indicó. Sin embargo, aseguró que las redes sociales han llegado para quedarse y hay que darle herramientas a niños para que puedan manejarse en el mundo virtual.