Las repercusiones de la propuesta del gobierno de desarmar a policías que trabajan en el ámbito privado

Tanto los sindicatos policiales como la oposición rechazaron la propuesta del Ministerio del Interior.

El Ministerio del Interior quiere prohibir a los policías que lleven su arma de reglamento cuando no están de turno. A seis días del crimen del agente Rogelio Souza el director nacional de Policía dice que están analizando cómo van a aplicar esta medida.

El tema de fondo es que muchos policías fuera de turno tienen otros trabajos y aunque está prohibido por ley, cumplen tareas de seguridad privada.

El servicio 222 es legal y se contrata a través de Jefatura de Policía, quienes asignan a un agente. El 223 no existe, es la forma de llamar a cuando alguien contrata un policía para vigilancia privada. Como es ilegal no queda registrado como policía e ingresa en planilla de trabajo como repartidor, por ejemplo.

Pero la Ley Orgánica Policial a su vez dice que se es policía en forma permanente y que está obligado a desempeñar sus funciones siempre. Los sindicatos policiales dicen que son muchos los agentes que recurren al multiempleo y a ese sistema 223 por necesidad. Aseguran que estos agentes necesitan más protección, no menos; y que sacarles las armas es entregarlos a los delincuentes.

“Nos parece una postura que no tiene un grado de sensatez. Va a generar fragilidad en la Policía y va a aumentar el nivel de inseguridad y esto no colabora en materia de políticas de seguridad. A muchos de los policías que están amenazados los va a regalar completamente”, dijo Washington Abdala, abogado del sindicato policial.

En esas situaciones de vigilancia privada, con armas pero sin chalecos ni uniforme, es que muchos de los policías se enfrentan con los delincuentes.

Uno de los casos más resonantes fue el de Rogelio Souza, asesinado en una rapiña hace pocos días. Era policía. Usó su arma pero recibió seis disparos de delincuentes. También hubo muchos casos de delincuentes muertos por policías que no estaban de turno. Repasamos algunos casos: 11 febrero: Un policía iba con su hijo cuando intentaron robarle el auto. Como consecuencia del enfrentamiento, un delincuente murió.

24 de febrero: Un policía mató a un delincuente que quiso robarle la moto.

19 de marzo: Un policía mató a un delincuente que rapiñó un ómnibus.

2 de mayo: Delincuentes intentan asaltar a un policía de civil. Como consecuencia, un delincuente murió.

9 de mayo: Un policía estaba de particular dentro de supermercado cuando delincuentes ingresaron a rapiñar el comercio. La consecuencia del enfrentamiento fue un delincuente muerto.

5 de junio: Un policía presenció desde afuera un robo a ómnibus. El delincuente se bajó y disparó. El policía lo mató.

La nueva reglamentación del Ministerio del Interior afectaría todos estos casos en que los policías fuera de turno usaron sus armas. El anuncio del Ministerio del Interior provocó además reacciones políticas. “Es una medida más que termina por no respaldar al policía en el ejercicio de su función, es un desatino”, dijo Larrañaga. “Yo espero que no lo hagan. Ningún policía puede cumplir funciones de seguridad sin armas. De nuevo el gobierno está buscando excusas por los homicidios que hay”, señaló por su parte el precandidato colorado José Amorín. También se refirió al tema Pablo Mieres: “Me parece que hay una pérdida de las referencias por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, están regalando la situación laboral de los policías”. “Es un disparate, una barbaridad. Hay que desarmar a los delincuentes no a los policías”, sentenció el nacionalista Javier García.

Se da la discusión legal y también está la realidad económica en el debate. La pregunta es: ¿cuánto gana un policía? El salario mínimo es el del agente policial: 36.800 pesos nominales.