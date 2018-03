Las tarjetas corporativas y los partidos políticos: “El caso García Pintos muestra que esto no era solo un problema del FA ni de la 711 de Sendic”

Ante un nuevo caso de uso indebido de tarjetas corporativas por parte de jerarcas públicos, analizamos junto al sociólogo Federico Irazábal cómo afecta este tipo de descubrimientos en la credibilidad de los partidos políticos.

La repercusión muestra que esto no era solo un problema del Frente Amplio ni de la 711 de Sendic. La utilización no de acuerdo a lo ajustado por parte de jerarcas no tenía distingos partidarios. Si bien estos casos tienen unos 16 años, evidencian una utilización de los recursos públicos por parte de jerarcas en todo el tiempo.

La renuncia de García Pintos, si bien no es una figura reconocida, él si ocupó cargos importantes. No es igual su renuncia a la de Sendic en busca de acallar el malestar. La ciudadanía demanda más señales de parte de los partidos. Hemos visto casos en los que no ha procedido de manera ecuánime, como en el caso Bascou, que desató una crisis interna, porque su sanción dejó gusto a poco.

La devolución del dinero es un gesto simbólico de decir que esa plata ingresó de manera indebida a las arcas del partido se devolverá. El partido necesita reconstruir la confianza, que viene bastante en caída, aunque no es exclusivo del Uruguay. Hay una crisis de representación de los partidos políticos.