Layera: “actuó de acuerdo a su conciencia, a su espíritu y su compromiso”

Mario Layera habló con la prensa tras el sepelio del joven policía. “Este momento, donde le rendimos honores a este policía, no es el adecuado para hacer una reflexión”, estableció el director nacional de Policía.

Además, declaró: “Es en otro lugar con la debida reserva que debe tener la institución definir si hay que cambiar procedimientos o no, o simplemente reafirmar los conceptos de la disciplina operativa. Como dijo el jefe muy explicitamente, más allá de la disciplina muchas veces el policía en su espíritu de servicio no mide o no toma en cuenta esos aspectos y actúa de acuerdo a su conciencia, a su espíritu y su compromiso”.