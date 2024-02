"Le dije que iba a ser siempre pro sindicalismo": la expresidenta del gremio policial, Patricia Rodríguez, anunció que apoyará a Delgado

"Va a seguir peleando por las mismas cosas, por la familia policial, ahora desde otra trinchera, desde un partido político que aspira a gobernar en Uruguay", aseguró en conferencia de prensa Delgado.

La expresidenta del sindicato policial, Patricia Rodríguez, anunció que se unirá a la lista 400 del Partido Nacional en Canelones y apoyará la precandidatura de Álvaro Delgado. "Va a seguir peleando por las mismas cosas, por el funcionario policial, por sus derechos, por sus garantías, por la familia policial, ahora desde otra trinchera, desde un partido político que aspira a gobernar en Uruguay", aseguró en conferencia de prensa Delgado.

El precandidato destacó la experiencia que aportará Rodríguez al unirse a la comisión de seguridad. "No estoy cerrada a ningún lugar específico, veremos donde pueda sumar. No vengo con grandes pedidos", dijo a Telemundo la exdirigente sindical, quien se definió como una persona "proactiva que viene a ayudar".

Rodríguez detalló que tuvo varias charlas previas con Delgado. "Yo le dije que iba a ser siempre pro sindicalismo", aseguró ella. "La verdad, me parecía que era alguien que le estaba diciendo por donde iba mi visión y que me estaba escuchando realmente y que me daba un espacio para poder trabajar en ellas", subrayó sobre el precandidato.

"Patricia tomó una decisión que para mí en lo personal, pero para nuestro proyecto político porque siempre digo somos un equipo, significa una alegría, un respaldo y una gran responsabilidad", recalcó, por su parte, Delgado.

"Yo quiero agradecerle la confianza, la decisión y el compromiso de dejar aquello por lo que luchó tanto tiempo, renunciar a ello y decir: 'me voy a involucrar en política para hacer posible lo necesario, por aquello que venimos luchando durante tanto tiempo'".