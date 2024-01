"Le pasaron por arriba a los códigos": Iafigliola denuncia que sector de Cabildo le "robó" el nombre de su agrupación dentro del PN

“La semana próxima voy a presentar un recurso de impugnación contra este nombre Adelante de Cabildo Abierto", dijo el precandidato nacionalista.

El dirigente nacionalista y precandidato presidencial Carlos Iafigliola presentará un recurso de impugnación ante el visto bueno que le dio la Corte Electoral a Cabildo Abierto para conformar una agrupación bajo el nombre “Adelante”, una denominación que ya es utilizada desde 2017 por Iafigliola en filas del Partido Nacional.

“Estoy preocupado y molesto porque hace unos meses, en setiembre, me enteré que Cabildo Abierto estaba por presentar una agrupación nacional con el nombre Adelante. Ese es un nombre que tenemos nosotros desde el 2017 en el Partido Nacional. Me comuniqué con los principales responsables de Cabildo Abierto y otros dirigentes planteándoles que, por si no se habían dado cuenta, ya existía una agrupación con ese nombre, y pidiéndoles que revean la decisión. Me dijeron que lo iban a ver, que podía ser. En definitiva, siguieron para adelante y ahora, sobre fin de año, la Corte Electoral terminó aprobando la agrupación”, afirmó Iafigliola en entrevista con Telemundo.

A juicio de Iafigliola, este tema le “genera molestia desde el punto de vista político” porque “no corresponde”: “Hay códigos a respetar dentro de la actividad política. Me parece que Cabildo les pasó por arriba a esos códigos, más cuando uno les avisó. Hubo algunos dirigentes de Cabildo que se enteraron de este tema y me pidieron disculpas, que sabían que esto era un error”.

Además, el precandidato nacionalista considera que la Corte Electoral debería “cuidar al electorado” y no permitir que este episodio u otros similares se den durante las elecciones. “Desde el punto de vista formal, la Corte Electoral apela a una resolución de hace años, que parecería que permite dentro de dos partidos políticos tener el mismo nombre de agrupación. Yo lo que les he hecho ver a los ministros de la Corte es que esto genera confusión. Ya generó confusión en el corto plazo, porque desde que aparece este grupo dentro de Cabildo he recibido mensajes de gente diciéndome ‘te pasaste para Cabildo Abierto’, y no, de ninguna manera. Esa preocupación debiera tomarla la Corte Electoral. Por un tema de sentido común debería cuidar al electorado. El grueso de la gente que no tiene forma de sacarse la duda… esto puede inducir al error. Y esto no debería prosperar”, dijo.

“La semana próxima voy a presentar un recurso de impugnación contra este nombre Adelante de Cabildo Abierto. No sé cuál será el resultado final, pero callado no me voy a quedar, me parece una injusticia, se le está pasando por arriba a una agrupación. Nos parece injusto que se nos quiera robar el nombre”, concluyó.

La agrupación Adelante de Cabildo Abierto está integrada por los diputados Carlos Testa, Martín Sodano y Rodrigo Albernaz, entre otros.