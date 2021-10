Le preguntaron a Mujica por la reforma de la seguridad social y respondió con ironía: "¿Por qué no transforman el BPS en una AFAP?"

"Si queremos atender a los viejos, la economía va a tener que subsidiar parte", afirmó.

El expresidente José Mujica se acercó este miércoles al campamento de colonos instalado frente al Palacio Legislativo, en la Plaza 1º de Mayo.

En rueda de prensa se refirió a la reforma de la seguridad social en la que trabaja una Comisión de Expertos. "Si queremos atender a los viejos, la economía va a tener que subsidiar parte", afirmó.

"Veo difícil que podamos resolver de no tener un déficit", agregó. "No hay magia. Yo no me chupo el dedo. El país va a perder dos, tres, cuatro puntos del PBI que va a tener que bancar. Porque la otra solución no la van a llevar, que sería topear todas las jubilaciones altas, pero se arma lío".

Sobre el incremento de la edad de jubilación que fue recomendada por los expertos, Mujica coincidió en que "algo va a haber que aumentarla". Sin embargo, indicó que no podrá ser parejo, porque los trabajos son distintos. "Si tengo 65 años difícilmente puedo trabajar en un edificio, en una columna. Ahora, si tengo 65 años, ¿no podré dar clase?", dijo.

Cuando fue consultado sobre la obligatoriedad del régimen mixto para todos los trabajadores -algo que proponen los técnicos de la comisión-, Mujica hizo una pausa y respondió con ironía: "¿Por qué no transforman el BPS en una AFAP?".

"Es un remiendo del gobierno"

Consultado sobre la solución que alcanzó la coalición para financiar el fideicomiso de asentamientos -que implica utilizar los recursos de Colonización y que el instituto reciba fondos de Rentas Generales-, Mujica aseguró que "es un remiendo que hace el gobierno para arreglar el frente interno".

"No garantiza la existencia de recursos y ya a Colonización se le pegó una buena mascada", indicó.

"La Ley de Colonización fue el proyecto mas importante del segundo batllismo, no era solo una ley de tierras, era un proyecto de país. Y, como dijo un caudillo legendario al que admiro por otras cosas, el doctor Herrera, dijo 'le votamos la ley pero no le dimos los recursos'. Y ese fue la historia de Colonización. Nunca le dimos los recursos y ahora le recortamos lo poco que tenían", afirmó Mujica.

"Los gobiernos del FA fueron los que le dieron más, pero igual fue una miseria. Soy autocrítico", consideró el expresidente.

Para Mujica "hay otro problema" con respecto al campo y es que "tiende a despoblarse" en todo el mundo, porque cada vez más gente se va a vivir a pueblos o ciudades y consideró que hay que cuidar a los que viven en el campo. "La cultura del campo son códigos que se ganan en años de la niñez, eso no se aprende en la universidad", afirmó. "Una cosa es tener campo y otra cosa es ser del campo. En Carrasco hay muchos que tienen muchísimo campo, pero no son de campo", agregó.