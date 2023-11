"Le recomendaría a Delgado que se preocupe por el lío que tiene el gobierno" y no por el FA, dijo la senadora Nane

"El gobierno debería estar preocupado porque en el piso 11 (de Torre Ejecutiva) parece que al presidente de la República le bailan una jota al lado y no se entera", dijo.

La senadora frenteamplista Silvia Nane le aconsejó al secretario de la Presidencia que se “preocupe por el lío que tiene el gobierno” -en alusión a las derivaciones del caso Marset- y no por el Frente Amplio (FA). Esto luego de que Delgado haya dicho estar “sorprendido y preocupado por la suspicacia del Frente Amplio sobre el vínculo del narcotráfico y la política del Uruguay”.

En la noche del domingo, el presidente del FA, Fernando Pereira, valoró como "positivas" las renuncias de los ministros Francisco Bustillo y Luis Alberto Heber en el marco del caso Marset, que comenzó con el otorgamiento del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset y que llevó en los últimas días a las renuncias del canciller, del ministro del Interior y el subsecretario de esa cartera. Además, esta crisis se llevó puesto al principal asesor del presidente Luis Lacalle Pou, Roberto Lafluf. Con esto, señaló que Uruguay no puede permitir “que el narcotráfico se meta en la política”. “No hay dudas de que hay que tener una ley de financiamiento de los partidos políticos, y quien la esté trabando tendrá que dar explicaciones”, dijo, y además pidió legislar en materia de transparencia.

Frente a ello, Delgado, quien estuvo el sábado de noche junto al presidente en la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva para anunciar las renuncias y nuevas designaciones, criticó la mirada del FA sobre el tema, y dijo que “no vale todo”.

Consultada al respecto, la senadora Nane afirmó este lunes en entrevista con Telemundo que “se ve que Delgado no ha leído los portales internacionales, que nos están vinculando (al narcotráfico)”.

“Lo que me preocupa es que el secretario de Presidencia se preocupa en este contexto, en el que el gobierno debería estar preocupado porque en el piso 11 (de Torre Ejecutiva) parece que al presidente de la República le bailan una jota al lado y no se entera, y Delgado está preocupado por el Frente Amplio. Yo le recomendaría que se preocupe por el lío que tiene el gobierno”, afirmó.

Además, sobre los días en los que el gobierno se mantuvo en silencio mientras el presidente regresaba a Uruguay de Estados Unidos, Nane agregó: “Durante los cuatro-cinco días que estuvimos en vilo se ve que (Delgado) no tenía nada para decir”.

¿Habrá interpelación al ministro del Interior?

Antes de que el ministro Heber presentase su denuncia, el FA ya planeaba interpelarlo en el Senado por su gestión y por “graves irregulares” en el Ministerio del Interior. Ahora, con su salida, Heber volverá a su banca en el Senado. ¿Qué hará ante esa situación la oposición? ¿Llamará al Parlamento al nuevo ministro Nicolás Martinelli?

“Hay que evaluar. Tenemos reunión de bancada este lunes y será una decisión colectiva si seguimos adelante con esto o si iniciamos algunas otras acciones parlamentarias. No está nada descartado, hay que analizar los hechos”, respondió Nane, quien había sido elegida para ser la miembro interpelante.

“Lo que sí no podemos pensar es que estamos en el día después de esto, porque estamos en pleno durante, en pleno todavía. En función de eso, hay que ir actuando con mucha responsabilidad. Seguimos en régimen de sesión permanente. De ninguna manera esto es una vuelta de página”, afirmó.

Con esto, Nane consideró que “hay muchas preguntas que el presidente dejó sin responder” tras la conferencia de prensa del sábado en Torre Ejecutiva. “La más clara es si estamos en este lío por ocultar dos chats. Lo otro es: si aceptó las renuncias, ¿las aceptó porque se las plantearon personas que hicieron todo bien? Me parece que hay una responsabilidad atrás. En la no remoción de esos cargos, en la acción activa. Y también hay muchísima responsabilidad en que sabiendo que eso pasó en noviembre del año pasado, esas personas hayan estado un año ejerciendo funciones públicas. Eso da un descrédito total a todo aquello que hayan podido hacer. No es ninguna hazaña aceptarle la renuncia a Heber. El vaso estaba lleno, veníamos de un montón de irregularidades, el ministro ya no tenía respaldo político”.

En agosto de 2022, la polémica por la entrega del pasaporte uruguayo al narcotraficante Marset llevó a que la oposición impulsara una interpelación a los entonces ministros de Interior y de Relaciones Exteriores. Poco antes de esa instancia, se desarrolló un encuentro como reunión preparatoria. Uno de los temas sobre la mesa fueron las comunicaciones entre la exvicecanciller Carolina Ache y el exsubsecretario de Interior, Guillermo Maciel, en las que el segundo advirtió a la primera sobre la peligrosidad del narcotraficante. “¿Se conversó sobre ocultar el tenor de esos mensajes para bajarle el perfil a la interpelación?”, le preguntó el fiscal que investiga el caso a Ache, y ella respondió: “Se conversó sobre no mencionar esos WhatsApp. Los WhatsApp estaban arriba de la mesa, los tenía impresos el subsecretario Maciel. Todos sabían de esos mensajes, además yo esos mensajes se los había enviado previamente al ministro Bustillo”.

Al respecto, Nane comentó: “El presidente avaló lo que ocurrió en esa reunión, que según lo que nos dice Ache es que le solicitan que esa información o bien no llegue al expediente o que si estaba fuese eliminada. Hay sesgos de acciones de corrupción que ya tienen pinta de algo estructural, no podemos pensar que estos son hechos aislados”.