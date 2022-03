Leal cuestionó a Heber por cambios de la LUC en seguridad: "El ministro desconoce o miente y creo que hace las dos cosas"

"A la Policía se la respalda en los hechos. Es facilísimo mandarlos al frente y después los jerarcas no están en el lugar", expresó el exdirector de Seguridad.

En un acto por el Sí en el Prado este sábado, el ex director de Seguridad del Ministerio del Interior Gustavo Leal aseguró que el gobierno miente sobre los cambios que introduce la ley de urgente consideración en seguridad pública porque no tiene una política en la materia.

Para el exjerarca la ley es desconocida para la gente y eso explica que haya tantos indecisos. Leal pidió dar un mejor debate y no consignas "vacías" como la del "palo en la rueda".

"A la Policía y a las instituciones no se las respalda desde la palabra se la respalda desde los hechos. Es muy fácil desde la tribuna arengar a la policía cuando después no se está ahí cuando las papas queman, es facilísimo mandar al frente a los efectivos diciéndoles que tienen que hacer esto y lo otro pero después los jerarcas no están en el lugar afrontando los problemas que hay que afrontar", expresó durante su discurso.

El frentista aseguró que no es verdad que si se deroga la Luc la policía quede sin normas que le permitan actuar, y se enfocó en el artículo que modifica la posibilidad de los efectivos de pedirle a la población que se identifique.

"La primera mentira es el mito de que si se deroga la LUC la Policía no va a poder pedir más documentos y estará desamparada y que gracias a la LUC han detenido a mucha gente que estaba requerida. Eso es mentira, es mentira y hay que decírselo al gobierno que no mientan más. La policía puede solicitar identificación a las personas desde hace por lo menos 35 años", manifestó.

En ese sentido, argumentó que una ley "de la década de 1980 permitió a la Policía a solicitar documentación", y que luego otra norma fue agregada en 2008 a la ley de Procedimiento Policial.

"Los ciudadanos tenemos el derecho de que la policía nos pida identificación y tenemos el deber de identificarnos, que no quiere decir que tenemos que andar con la cédula, quiere decir que si un policía nos para nosotros tenemos que dar el nombre, dónde vivimos y la policía tiene las herramientas para chequear nuestra identidad", expresó.

"¿Cuál es el cambio y por qué mienten diciendo que ahora la policía puede pedir documentación?. El ministro desconoce o miente y creo que hace las dos cosas". criticó.

Sobre la variación que establece la ley que será ratificada o derogada el 27 de marzo, Leal dijo que se establece un mecanismo distinto: "Antes la Policía podía pedir documentación en el marco de un procedimiento. Ahora la LUC establece que en cualquier circunstancia un Policía puede solicitar documentación y si no tenés te llevan a la seccional y te pueden tener detenido hasta dos horas. Salís a buscar a los chiquilines a la escuela y no trajiste documentación, te paran y terminás en la seccional".