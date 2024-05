Legisladores del FA y CA votaron para aprobar artículo que establece minutos gratis de propaganda en televisión para partidos políticos

Argumentan que es una "contribución a la democracia" y al "acceso" a los servicios de comunicación; desde el Partido Nacional señalan que es "una confiscación" a los canales.

Legisladores de Cabildo Abierto y Frente Amplio dieron sus votos para aprobar en comisión del Senado un artículo que establece minutos gratis de propaganda electoral en televisión para los partidos políticos.

No es el artículo aprobado en la Cámara de Diputados, ni la propuesta alternativa que había sugerido el Partido Nacional. El artículo establece minutos gratis de televisión para los partidos políticos desde 30 días antes de cada elección, sin compensación para los canales.

"Lo entendemos como una contribución a la democracia, al debate público, a la información", expresó el senador frenteamplista José Nunes.

Por su parte, el senador y precandidato nacionalista Jorge Gandini indicó que "es una confiscación absolutamente inconstitucional" y aseguró que no lo van a acompañar.

Guillermo Domenech señaló que "lo importante" es asegurar la posibilidad de que todos los partidos accedan "en condiciones igualitarias" a servicios de comunicación, que son "muy importantes" para la comunicación con la gente.

Los minutos gratis estarán distribuidos entre las 18 y las 24 horas, a razón de diez minutos por hora, en todos los canales. El proyecto de ley también establece la distribución entre los partidos.

"Lo que va a pasar ahí es que la mayoría de los avisadores huyen. Van a huir porque la tanda es larga y la mitad es política. Va a haber menos televidentes, va a haber menos avisadores privados porque van a haber menos televidentes, y además, no van a poder facturar; dos cosas no pueden facturar: una que nosotros aprobamos y que durante todos esos periodos el Estado no puede contratar publicidad y además, tienen que darnos gratis a nosotros", apuntó Gandini.

El proyecto de ley fue tratado este martes en la Comisión de Financiamiento de Partidos Políticos del Senado, y próximamente será tratado en el plenario de la Cámara.

En ese sentido, Domenech sostuvo que "es el libre juego" de las posiciones y las ideas políticas, mientras que el senador nacionalista manifestó que cada uno era dueño de votar "como le parece", y "cada uno es dueño de aplicar la normativa como le parece; el presidente de la República también"