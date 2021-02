Legisladores del MPP elaboraron una batería de proyectos legislativos para “reactivar la economía” y con foco en sectores de menores ingresos

Son veinte proyectos.

“Tienen que ver con los problemas del empleo, con el problema de los precios de los alimentos, con las pequeñas y medianas empresas, con los comercios de cercanías, con los comercios de frontera”, dijo el diputado frenteamplista Daniel Caggiani.

El diputado explicó que los proyectos pretenden reimpulsar la economía y poner foco en sectores con menos recursos.

“Quizás hay mucha gente que ha quedado sin trabajo, que se ha visto imposibilitado de poder seguir viviendo en su casa habitación porque ha sido desalojado, o no ha podido pagar el alquiler, o no ha podido pagar las tarifas públicas, y todo ese conjunto de problemáticas que hoy son acuciantes, y que el gobierno no ha solucionado, nosotros también queremos tener una batería de medidas que apunten a eso”, agregó Caggiani.

Legisladores del MPP trasladaron los proyectos a las bancadas de senadores y diputados del Frente Amplio, para intercambiar opiniones.