Legisladores presentaron proyecto de ley que habilita la faena predial; hay "preocupación" y "sorpresa" en vendedores y distribuidores de carne

"Me parece una locura, esta medida es legalizar la faena clandestina", dijo el presidente de la Unión de Vendedores de Carne.

Legisladores de distintos partidos políticos presentaron un proyecto de ley para que se habilite la faena artesanal predial de cerdos, ovinos, aves y conejos.

El artículo 1 del proyecto indica: "Habilítese la faena artesanal predial, con destino a autoconsumo o comercialización de cerdos, ovinos, aves y conejos, nacidos y criados en el predio, a aquellos productores familiares que se encuentren registrados en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)".

En ese sentido, explicaron que se entiende por "faena artesanal predial" al sacrificio de los animales que son nacidos y criados en el predio del productor familiar, "sin usar instalaciones y procesos industriales".

A su vez, señalaron en el proyecto que las cantidades habilitadas de faena para cada predio van a ser autorizadas por la Dirección General de la Granja del MGAP.

"Reconozco que hay un eventual riesgo sanitario, la comercialización ilícita de estos animales que pueden ser fruto del abigeato, pero también seamos realistas, esto ha sucedido tradicionalmente sin inconvenientes", manifestó el senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech.

"Lo que pretende este proyecto de ley es comenzar a regular esa práctica de nuestra sociedad y por eso lo vamos a acompañar", apuntó el senador en rueda de prensa.

A su vez, sostuvo que el proyecto de ley le abre la posibilidad al MGAP de hacerlo para estar próximas fiestas "en las que seguramente el fenómeno se va a reeditar".

Domenech añadió que esa actividad "puede ser" una competencia a la comercialización de las carnicerías, pero consideró que esto sucede "desde hace mucho".

La preocupación "es mucha"

Ante esto, la Asociación de Importadores de Carne del Uruguay (Adicu) y la Unión de Vendedores de Carne (UVC) manifestaron en un comunicado "sorpresa" y "preocupación" por la "celeridad" con la que se trató el proyecto de ley.

Unas de las preocupaciones de las instituciones es "cómo no se considera el peligro sanitario y cómo se controlará el transporte en ruta considerando el tema abigeato".

Luis Avero, presidente de Adicu, aseguró que la preocupación "es mucha", ya que con este proyecto se podrá faenar en predios rurales y comercializar la carne.

"El humilde carnicero de una zona rural del interior se va a ver con la competencia de que en los predios rurales le van a vender la misma mercadería sin impuesto ninguno", indicó Avero.

Según adelantó en el comunicado, van a iniciar una ronda de negociaciones y reuniones con autoridades donde plantearán su preocupación y sus argumentos en contra del proyecto.

Por su parte, Hebert Falero, presidente de la UVC, también se mostró sorprendido. "Nos parece una muy mala medida tanto para los carniceros del interior que van a tener una competencia de 17.000 productores que podrían faenar y vender y también para la salud de la gente", afirmó.

Falero comentó los cuidados que se les exige a las carnicerías: "Tres piletas para lavarnos las manos, un lugar donde elaborar, no nos permiten vender alimentos para perros porque contaminan y resulta que ahora pueden faenar en cualquier lado y vender. No lo pensaron. Los legisladores dejan mucho que desear y no consultan a los entendidos ni a los interesados. Me parece una locura, esta medida es legalizar la faena clandestina".