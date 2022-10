Lema a Pereira por cifras de hambre: "Para no hacer política de bajo nivel se requiere informarse y no recurrir a la demagogia"

El jerarca precisó que por primera vez los datos se midieron con "rigurosidad".

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, respondió al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, a través de un hilo de Twitter. "Para no hacer política de bajo nivel se requiere informarse y no recurrir a la demagogia", escribió.

Esta respuesta del ministro, se da luego de que Pereira este viernes en conferencia de prensa haga referencia a la inseguridad alimentaria y a los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Somos reformistas, hemos reformado, pero las reformas no pueden recaer sobre los sectores menos pudientes de la sociedad y es lo que vamos a analizar. Gobernaron para el sector más rico de la sociedad. Hay 15% de los hogares con deficiencia alimentaria, probablemente cerca del 19% de las personas. Este es el gobierno que nos prometió los mejores cinco años nuestras vidas. Viven en una realidad paralela, es Narnia. La realidad es que la gente no tiene con qué comer en el 20% de los hogares y los salarios bajaron durante los 3/5 del gobierno", dijo Pereira.

"Entre tantas expresiones falsas e inexactas, Pereira se refirió al Primer informe oficial de inseguridad alimentaria que presentamos ayer. Tratándose de un tema tan importante y sensible, entendemos pertinente corregir cierta desinformación que se pretende generar", manifestó Lema en Twitter.

En ese sentido, el secretario de Estado hizo mención a los datos presentados por la FAO en 2016 donde se registró un pico de 27,83% de inseguridad moderada o grave en personas y 9,14% de inseguridad grave.

Además, señaló que "por primera vez" se midió con más rigurosidad esta variable y esta información permitirá ser "más eficientes en las acciones y la administración de recursos".

Lema aclaró que en informe anteriores la FAO estudiaba una muestra de 1.000 casos y ahora el INE estudia más de 7.600. "Esto permite analizar por regiones e ingresos y focalizar las políticas", agregó.

"Cuesta entender cómo una política nacional que está comenzando y marca un hito en la medición de indicadores tan sustanciales genere reacciones absurdas e irresponsables", finalizó.

Dice Fernando Pereira que para aspirar a ser gobierno el FA no puede "hacer oposición" de bajo nivel. Déjeme informarle a una persona que lidera un partido político que para no hacer política de bajo nivel se requiere informarse y no recurrir a la demagogia.

— Martin Lema (@MartinLemaUy) October 21, 2022