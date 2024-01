Lema al sindicato del Mides: "La posición es firme e irreversible, si quieren ser funcionarios públicos tienen que trabajar ocho horas"

"Quien no está dispuesto a eso se mantiene en el vínculo contractual que tiene, no hay inconveniente", expresó.

El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, reiteró este miércoles que aquel trabajador de la cartera que quiera ser funcionario público "tiene que trabajar ocho horas". "La decisión es firme e irreversible", afirmó en rueda de prensa.

La Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se encuentra en conflicto desde diciembre a raíz de diferencias con las autoridades sobre el proceso de regularización de unos 700 trabajadores.

La propuesta de regularización implica pasar a trabajar 40 horas semanales. "No es un posicionamiento del sindicato no trabajar las ocho horas. Lo que decimos es que no es legal que los compañeros trabajen ocho horas y se les pague por seis", dijo este miércoles en el programa Desayunos Informales Laura Etchart, dirigente sindical.

Ante esto, Lema sostuvo que los trabajadores están en su derecho de hacer el reclamo, pero la posición "es firme e irreversible". "Si quieren ser funcionarios públicos tienen que hacer ocho horas. Quien no está dispuesto a eso se mantiene en el vínculo contractual que tiene, no hay inconveniente", apuntó.

A su vez, el ministro aseguró que "no hay una rebaja salarial" por dos razones. "La primera porque es una decisión personal y nadie está obligado; y la segunda porque quien decide pasarse a todos los beneficios de funcionario público pasa a ganar aguinaldo, se tiene licencia especial y eso está en los hechos", expresó.

Por último, señaló que el artículo que da la libertad de elección fue promovido por el propio sindicato. "El artículo establece crédito cero y habilita a que puedan ser funcionarios públicos. Ahora se someten a la normativa del funcionario público con una cantidad de beneficios, aparte de la estabilidad", concluyó.