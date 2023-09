Ley de acceso público a archivos de dictadura: expresos políticos demandarán al Estado y García lo tildó de "juicio mordaza"

"Si no tenés nada para ocultar, no tenés nada para temer", cuestionó el ministro de Defensa a la organización Crysol.

La organización Crysol que nuclea a expresos políticos denunciará en los próximos días al Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) por considerar que coartaron su posibilidad de expresarse acerca del proyecto de ley que impulsa el gobierno para hacer públicos todos los archivos de la dictadura.

Según informó a El País este viernes el presidente de la organización, Gastón Grisoni, Crysol considera que se "les está impidiendo a las víctimas ejercer su derechos" y manifestarse sobre el tema. El proyecto fue aprobado en comisión del Senado el lunes con los votos del oficialismo y se espera que sea analizado por el plenario en los próximos días.

"Nos enteramos que un grupo de ciudadanos con el respaldo del Frente Amplio piensa hacer una demanda al Estado. Nos parece insólito, no hay registro en la historia que a un Estado le hagan un juicio por querer transparencia y toda la verdad", declaró a la prensa García en la tarde de este viernes.

Sobre el mencionado respaldo del Frente Amplio, El País informa que el presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, se reunió con Crysol y con Familiares de Detenidos Desaparecidos este jueves para analizar el tema, mas no ha habido manifestaciones de apoyo al juicio.

Para García, esta postura de Crysol "habla del tema de fondo": "Da la impresión que hay gente que no quiere toda la verdad", dijo.

"Es un juicio mordaza, una demanda para que no se conozca esto. No entendemos por qué, aunque lo podemos presumir", insistió García, y añadió: "Si no tenés nada para ocultar, no tenés nada para temer".

Consultado sobre la falta de declaraciones de delegaciones en la comisión, García presentó su propio caso: "El proyecto de ley lo presentamos el 17 de mayo. Se dice que no fueron citados, es porque no habrán querido ser recibidos ni el que los tenía que convocar los convocó. ¿Por qué durante cuatro meses no pidieron entrevista si sabían que estaba presentado? Yo mismo como ministro el 9 de agosto pedí ser recibido porque pasaba el tiempo y estaba encajonado. Hubo tiempo necesario, son excusas".