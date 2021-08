Ley de teletrabajo aumenta "explotación de la clase trabajadora", dijo Olesker, y explicó por qué el FA no la votó

El senador socialista planteó entre otros temas que no hay forma de reclamar horas extras con la legislación que se aprobó el martes.

Solo con los votos del oficialismo, la Cámara de Senadores aprobó este martes un proyecto de ley que regula el teletrabajo en aspectos como la cantidad de horas que se puede trabajar y quién tienen que proveer los insumos tecnológicos que usan los empleados. La iniciativa, que ya tenía media sanción en Diputados, ahora deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo.

Este jueves el senador del Frente Amplio Daniel Olesker explicó en su cuenta de Twitter por qué la oposición no acompañó la propuesta de la senadora colorada Carmen Sanguinetti, si bien está a favor de regular el teletrabajo.

Esta regulación representa un "mayor nivel de explotación de la clase trabajadora" y tiene "gato encerrado", porque generaliza la "flexibilidad laboral al conjunto de los trabajadores", según el legislador.

Para Olesker "legislar de manera democrática condiciones laborales solo puede hacerse previa negociación en Consejo de Salarios", algo que en esta oportunidad no se hizo y no queda claro que se vaya a hacer, afirmó. "Faltó este componente democrático", escribió.

El socialista también planteó que no hay forma de reclamar horas extras con la legislación que se aprobó. "Dice que el total del tiempo efectivamente trabajado no superará el máximo legal de horas semanales y que debe existir una desconexion mínima de ocho horas continuas entre una jornada y la siguiente. Por ende el exceso de trabajo diario no dará lugar al pago de horas extras", argumentó.

Y agregó que si bien "se dice que será de común acuerdo", "todos sabemos que hay una desigualdad de base que incidirá en la fijación de horarios y condiciones".

"Pongamos un ejemplo. La jornada semanal es de 48 horas. La empresa nos dice que trabajemos 16 horas el lunes, 16 horas el martes y 16 horas el miércoles. Luego vuelves el lunes sin cobrar ni una hora extra. La ley de ocho horas y el computo diario de horas extras lleva más de 100 años", sostuvo.

"No tengo duda q esto es un antecedente a imponer este computo diferente de la hra extra para todo el trabajo. Esto fue propuesto en 1996 por una ministra blanca de un gobierno colorado y apoyo de cámaras empresariales. La resistencia del movimiento sindical lo frenó", indicó por último el economista.