Ley forestal: "Mañana todos los votos del Frente Amplio estarán", aseguró Sánchez

El senador del Frente Amplio Alejandro Sánchez aseguró que todos lo integrantes de la bancada votarán el proyecto de ley forestal, que este miércoles se someterá a discusión de la Comisión de Ganadería de la cámara alta y eventualmente se elevará al plenario. Según el legislador, los 13 senadores levantarán la mano para acompañar en general la iniciativa de Cabildo Abierto, inclusive José Carlos Mahía, suplente del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori.

El País informó que hasta último momento de este lunes hubo negociaciones en la interna de la coalición de izquierda, que estaba dispuesta a votar el proyecto en comisión. Sin embargo, el suplente de Astori se ausentó y se postergó la votación, que será el miércoles. El exministro de Economía lideró esas negociaciones y señaló al diario que su sector estaba buscando "otros caminos".

Sin embargo, según Sánchez, esas diferencias no ponen en duda el respaldo de la oposición. "Mañana todos los votos del Frente Amplio estarán", indicó a Telemundo el legislador, quien reconoció que "Asamblea Uruguay ha manifestado que tiene reparos en algunas cuestiones", pero estos "no lo llevan a votar separado".

Para el Frente Amplio, el decreto que amplía los controles ambientales de proyectos forestales es positivo, pero aún es necesaria la iniciativa de Cabildo Abierto. "Los controles ambientales que establece el decreto están muy bien, pero lo que hay que hacer es orientar la forestación hacia las áreas de prioridad forestal", apuntó Sánchez.

