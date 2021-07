Ley forestal: ministro de Ambiente dijo que la posición del gobierno sigue siendo "negativa" en términos generales

Adrián Peña reconoció que es posible que blancos, colorados y cabildantes no lleguen a un acuerdo y que se vete la norma. "Ese riesgo está. No sé si habrá cambios, porque el Partido Colorado, que integro, no está dispuesto a incorporar en ley ninguna de estas modificaciones", dijo.

El ministro de Ambiente, Adrián Peña, aseguró que el Poder Ejecutivo sigue teniendo una opinión "en términos generales negativa" sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto que buscar regular los suelos de prioridad forestal, que en los hechos limitaría las áreas en las que se puede forestar.

El secretario de Estado compareció este jueves ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, donde el proyecto se empezó a tratar luego de que en diciembre obtuviera media sanción en Diputados.

La iniciativa fue presentada por el diputado de Cabildo Abierto Rafael Menéndez, pero no cuenta con el apoyo de los socios de la coalición gobernante. El presidente Luis Lacalle Pou anunció en diciembre que vetaría esta ley si la Cámara de Senadores la aprobaba sin modificaciones. El texto pasó a la cámara alta con los votos de los diputados de Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI).

Peña dijo este jueves que está "abierto a cambios, pero con criterios técnicos". Entiende que es posible hacer "ajustes más restrictivos", pero a su juicio también se pueden implementar estos cambios mediante resoluciones, en vez de por ley.

Peña aseguró que los legisladores de Cabildo Abierto "ven muy bien" su postura, pero consideran que no son excluyentes la implementación de resoluciones y la aprobación de esta ley.

El senador cabildante Guillermo Domenech, que integra la comisión parlamentaria que ahora estudia el proyecto de ley, aseguró que su partido no está "en contra de la forestación". "Lo que estamos en contra es de que se ocupen las mejores tierras con destino forestal, cuando las mejores tierras del país tienen que estar dedicadas a la producción de alimentos", dijo.

Domenech, en tanto, aseguró que "obviamente" su partido está dispuesto a "aceptar modificaciones que sean razonables". "Pero debe mantenerse lo que es el espíritu de este proyecto, que ya cuenta con media sanción del Legislativo", apuntó en rueda de prensa.

En los últimos días este proyecto de ley generó otras repercusiones. El senador nacionalista Sebastián Da Silva aseguró al programa En Perspectiva de Radiomundo que incidió en la remoción de Carlos María Uriarte, el exministro de Ganadería, ya que Peña y él no se ponían de acuerdo en cómo debía ser tratado en el Senado.

A su vez Iván Posada, el diputado del Partido Independiente, pedirá que se traten como asunto político las declaraciones del representante cabildante Eduardo Lust, quien dijo al programa Punto de Encuentro de Radio Universal que "el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente trabajan para UPM".

El abogado había sido consultado por la posibilidad de que los senadores de la coalición llegaran a un acuerdo sobre el proyecto de ley, lo que para el legislador no es posible debido a la supuesta vinculación entre sus socios y la empresa finlandesa.