"Licenciade": UdelaR aprobó uso de términos no binarios para títulos profesionales

A raíz de la solicitud de una persona trans no binaria que egresó de la facultad de Psicología, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República (UdelaR) analizó y aprobó la habilitación de términos no binarios para la expedición de títulos.

Un equipo de especialistas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación evaluó las experiencias de otros países con el uso de las letras “e” y “x” y otras alternativas para sustituir la marca de género y recomendó adoptar la “e”. La decisión del Consejo se fundamenta en la oportunidad de acompasar los documentos de la universidad a los cambios sociales.

"Me parece que tiene que ver con los procesos sociales y los mecanismos de reconocer y validar las identidades no binarias es algo que de hecho se ha hecho en otras universidades de la región y el mundo. Crea ciertas polémicas como crea generalmente el lenguaje inclusivo. Pero responde también a las propias funciones de las universidades", enfatizó en diálogo con Telemundo Germán Canale del departamento de Estudios Sociales del Lenguaje de la Universidad de la República.

El término “licenciade”, o el que corresponda según la carrera, se aplicará a expreso pedido de quien egresa.

"Esta decisión no es expedir todos los títulos como 'licenciade', no se impone a nadie que su título sea ese. Quien se auto identifique como mujer seguirá como licenciada, el hombre seguirá licenciado y quienes se autoidentifican como persona no binaria sea con la 'e'", añadió.

Canale recordó que "hasta hace algunos en muchos casos solo se expedían en masculno y las mujeres adquirían título de licenciado".

"Entiendo que estos cambios nos cuestan a veces y parecen abruptos, pero son resultado de procesos sociales más largos que a veces son pocos visibles. Por más que cueste entenderlos, con el tiempo van aceitando otros mecanismos para visibilizar estas identidades", cerró.