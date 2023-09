Licitación desierta por el portland: Delgado dijo que "actitud" del sindicato de Ancap "desestimuló" a algunos inversores

El secretario de Presidencia dijo que -sobre todo- están trabajando para "no darle pérdida a los uruguayos porque la plata que se pierde en el portland está dentro del precio de los combustibles".

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió este martes a la licitación desierta de Ancap para asociarse con un privado en la producción de portland y aseguró que "la actitud" que ha tenido el sindicato en los últimos tiempos "ha desestimulado a alguno de los inversores".

"La verdad me generó mucha pena", respondió Delgado tras ser consultado en rueda de prensa en el marco de su visita a la Expo Prado. En este sentido, recordó que la industria del portland en Uruguay viene perdiendo US$ 12.000.000 por año y en los últimos 20 años perdió US$ 800.000.000.

"El gobierno había tomado medidas -está tomando y va a tomar medidas- en el sentido de poder rescatar el negocio del portland. No digo terminarlo, estoy diciendo rescatar el negocio para que sea rentable para la estabilidad de los trabajadores", sostuvo Delgado.

A su vez, el secretario de Presidencia dijo que -sobre todo- están trabajando para "no darle pérdida a los uruguayos porque la plata que se pierde en el portland está dentro del precio de los combustibles".

Por último, Delgado aseguró que "la actitud" que ha tenido el sindicato de Ancap (Fancap) de "combate, de traba y de palo en la rueda permanente" -por lo que le comunicó el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, y el ministro de Industria, Omar Paganini- ha "desestimulado a alguno de los inversores vinculado a la posibilidad de asociación".

"Pero es un proceso que recién empieza, esperemos en la brevedad tener noticias al respecto", auguró.