Lima defendió contratación en la Intendencia de Salto de su jefe de campaña: "Está previsto por la legislación y habilitado por la Junta"

El intendente salteño y precandidato frenteamplista, Andrés Lima, respondió a las críticas y cuestionamientos por la designación de su jefe de campaña, Ruben Villaverde, como coordinador de la dirección de Hacienda de la comuna. Lima es uno de los precandidatos del Frente Amplio a la Presidencia de la República.

En las últimas horas, el edil nacionalista Facundo Marziotte cuestionó la contratación directa hecha por Lima: Villaverde pasó a ocupar un cargo de confianza bajo el régimen de contratación directa.

“Por presupuesto departamental, la intendencia en su estructura está conformada por diez directores y 15 coordinadores. Es una de las estructuras políticas menos numerosas que tienen las intendencias. Además de eso, en el caso de Ruben Villaverde, es uno de los 15 coordinadores previstos por presupuesto, es un cargo de confianza, no es un funcionario común. El cargo de confianza está previsto por la legislación departamental y votado en la Junta Departamental”, afirmó Lima en entrevista con Telemundo.

En ese sentido, Lima afirmó que todos los integrantes de su equipo de gobierno tienen un “doble rol”, que es tanto de gestión como político. “Villaverde tiene un doble rol, como todos los que integramos el equipo de gobierno, empezando por el intendente. En mi caso, soy intendente de Salto, pero a su vez precandidato a la Presidencia por el Frente Amplio. Los directores de la Intendencia de Salto son directores, pero a su vez cada uno tiene una agrupación departamental con representación en la Mesa Política departamental. Ese doble rol siempre está, es una de las características que hemos dispuesto y que entendemos necesario. Lo mismo pasa con los coordinadores, que tienen el rol de desempeñar una tarea de gestión en la intendencia, pero a su vez tienen una responsabilidad política y muchos de ellos también tienen su propia agrupación política departamental”, afirmó.

“En el caso de Villaverde, tiene una responsabilidad de gestión y una responsabilidad política de cara a lo que es todo el proceso electoral”, dijo Lima.

El cargo de Villaverde incluye ser el representante de la comuna salteña ante el Congreso de Intendentes, un rol que ejerce sus funciones básicamente en Montevideo. Ante esto, desde la oposición salteña criticaron que Villaverde trabajará en la capital y su sueldo será pagado por los salteños.

“La Intendencia de Salto, como muchas intendencias, tenemos un representante ante el Congreso de Intendentes. En estos nueve años de intendente, he tenido tres representantes: el tercero de ellos fue Villaverde. La propia estructura de la intendencia permite y me permite designar 15 coordinadores y diez directores, y están habilitados por la Junta Departamental. El representante del Congreso de Intendentes debe vivir y estar en Montevideo, porque las gestiones se deben hacer ahí, ante los distintos ministerios. Villaverde fue parte del gobierno nacional cuando el Frente Amplio fue gobierno. Por lo tanto, tiene contactos y un conocimiento de lo que es la movida política y lo que es el movimiento de la gestión pública, y eso nos va a aportar muchísimo. No estamos haciendo nada que la Junta Departamental no haya autorizado, nada distinto que aquello que ha sucedido con los restantes 14 coordinadores”, respondió Lima al respecto.

“Además de su responsabilidades de gestión, todos en el equipo tienen responsabilidades políticas. Esa manera de actuar nos ha dado resultados. Y a diferencia de lo que pasa en Salto Grande, esos coordinadores y directores se van conmigo en el 2025”, agregó el jerarca comunal.