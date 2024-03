Lima lanzó su precandidatura con críticas a Lacalle Pou y asegurando que un eventual gobierno de Delgado sería "la misma película"

"Nos dijeron que iban a construir un puerto, al norte de la represa de Salto Grande, todavía lo estamos esperando", dijo.

Andrés Lima, intendente de Salto y precandidato del Frente Amplio a la Presidencia, lanzó este sábado por la noche en el barrio Artigas de la capital salteña su campaña electoral en la que incluyó críticas a Luis Lacalle Pou y al candidato blanco Álvaro Delgado.

El líder de Encuentro Federal Artiguista aseguró que, por responsabilidad de este gobierno, el país retrocedió en derechos y hay más informalidad y precarización laboral y pronosticó que el ciclo electoral se termina en octubre.

"Entre todos vamos a llevar al Frente Amplio en octubre en primera vuelta a la victoria y a volver a transformar este país", enfatizó.

Lima habló de subsidiar la industria nacional y advirtió que "el trabajo es la gran dificultad" porque "nuevamente" se "precarizó".

"Hemos retrocedido en derechos. Los trabajadores de este país han retrocedido en derechos y eso es responsabilidad de este gobierno aunque no le gusta que se lo digamos", enfatizó. Agregó que no todos los empleadores aportan lo que corresponde y acusó al BPS y al Ministerio de Trabajo de no controlar.

También acusó a Lacalle y al exsecretario de Presidencia, Delgado, de incumplir promesas. Entre ellas, mencionó un tren que conecte Salto con Concordia y una terminal portuaria.

"Nos dijeron que iban a construir un puerto, al norte de la represa de Salto Grande, todavía lo estamos esperando. Y el presidente se olvida que estuvo aquí hace pocos días en la inauguración de las reformas y mejoras del aeropuerto. Ahí se lo planteamos y no respondió", expresó.

El intendente de Salto criticó la falta de políticas para combatir la diferencia de precios con Argentina, advirtió que cerraron 400 comercios y centenares de trabajadores perdieron su fuente de empleo en el litoral. "Y cuando uno escucha a Álvaro Delgado, da la sensación de que se repite la misma historia", manifestó.

"Da la sensación que estamos viendo la misma película. Está haciendo los mismos compromisos. Ya anunció que no va a subir impuestos, fue lo mismo que dijo en su momento Lacalle Pou. Falta que diga que no van a subir los combustibles y las tarifas y es lo mismo. Es continuidad, es continuidad", cerró.