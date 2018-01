Llega una nueva ronda de negociaciones salariales en junio 2018

En junio 2018 llegará una nueva ronda de negociación salarial así como una nueva discusión presupuestaria. Para saber cómo se prepara el Ministerio de Trabajo para las próximas negociaciones colectivas, Telemundo dialogó con el director nacional de Trabajo Jorge Mesa.

¿Cómo ven la extensión de la negociación colectiva?

Este gobierno no lo discute y se hace cargo de extender la negociación colectiva a todos los ámbitos, públicos y privados.

Como empieza la etapa presupuestal, comienza también a negociarse para el sector público…

Hay crecimiento económico pero no hay creación de empleo, ¿cómo lo ve?

Hay avances tecnológicos que impactan en el empleo…

Ya hay alguna negociación en estos meses que ha reconocido la necesidad de una reestructura de una empresa en virtud de incorporar tecnología. No es nuevo. Lo que es un poco innovador es que en algunos sectores se está implementando como una forma de solucionar la atención al público.

El tema productividad va a estar en las negociaciones porque lo planteará el sector empresarial. ¿Será por rama o por empresa?

Los temas de productividad no son generalizables. Preferiría no llamar esta ronda como la batalla de la productividad. Ya hubo acuerdos de productividad en el pasado y probablemente vaya a existir ese elemento, y no necesariamente tiene que ser impulso del sector empresarial.

Hay a veces iniciativas de los trabajadores que contribuyen al mejoramiento de la productividad de los sectores. Es obvio que la Ley de Negociación Colectiva permite flexibilidad en niveles para los trabajadores. Lo permite a nivel de empresa, sector o cadena.