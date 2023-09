"Llegó hoy y ya se agotó": marihuana con más "pegue" superó expectativas de venta en farmacias y el Ircca prepara variante Épsilon

Se estima que la variante estará en el mercado a mediados del año próximo.

El Instituto de Regulación y Control de Cannabis (Ircca) informó que tras más de nueve meses en el mercado legal, la venta de la variante Gamma superó ampliamente las expectativas del sistema y las proyecciones realizadas, informó El Observador este miércoles y confirmó Telemundo.

Esta nueva variante logró superar las ventas totales en cifras superiores al doble en comparación al mismo período del año anterior. Según supo Telemundo, cuando se lanzó esta variante, en diciembre de 2022, se proyectó que cada una de las tres empresas productoras generara una tonelada y media de esta variedad. Desde el Ircca explicaron que trabajan junto a las compañías para revertir esta situación y poder cubrir la demanda.

Ahora la dependencia estatal trabaja en el desarrollo de la variante Épsilon, cuya concentración del cannabinoide THC, responsable del "pegue", es igual o menor al 15% de la concentración. Es un guarismo similar a la Gamma, pero tiene efectos diferentes. La Gamma con predominancia índica, que apunta a lo relajante, mientras que la Épsilon tiene predominancia sativa, asociada al efecto psicoactivo y energizante.

Se estima que la variante estará en el mercado a mediados del año próximo.

Hay 37 farmacias en todo el país que están habilitadas para la venta de las tres variantes disponibles: alfa, beta y gamma. El sistema legal está en crecimiento y hay otros 23 comercios en lista de espera para ingresar al sistema. La autorización aún no se liberó, pese a que hay interés desde el Estado, porque aún no hay suficiente oferta para cubrir todo el sistema.

Esta situación no implica que haya crecido la cantidad de personas que consumen, estimaron desde el Ircca, si no que más cantidad comenzó a adquirir la marihuana dentro del mercado legal.

Telemundo consultó sobre el tema a Sergio Redin, propietario de la farmacia Antártida del Centro de Montevideo, una de las primeras en plegarse a la venta de marihuana.

"La variante gamma desde que salió ha tenido una gran demanda, superó todas las expectativas. El usuario tiene una gran preferencia por esta variedad. Al inicio de la salida (de la gamma) las otras quedaron relegadas, tal es así que hasta se vencían algunos productos, algo que ahora ya no existe. Ahora, el que no adquiere gamma (porque se agotó) opta mayoritariamente por las otras variedades. No habrá gamma, pero las farmacias tenemos cannabis siempre", contó.

Sobre la venta de esta variante, contó: "La mercadería históricamente ha llegado los miércoles. Hoy es miércoles, una semana especial porque ha venido menos, y ya se agotó. La gente ya sabe que viene los miércoles y se genera un poco de estrés operativo que ahora sabemos controlarlo".

Redin valoró que con este producto "el usuario ha vuelto a las farmacias". "De los usuarios registrados, volvieron muchos que estaban inactivos a ponerse en contacto con la farmacia. También se han hecho mas registros en el servicio de adquirientes. Fue una buena medida y viendo en el horizonte esta otra variedad se está reaccionando favorablemente. Creemos que este es un camino muy válido para sacar del informalismo al usuario y que compre un producto seguro en un lugar seguro", cerró.