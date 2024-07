"Lo de Artigas es una vergüenza", afirmó el senador nacionalista Camy y consideró que el PN debería "desvincular" a Caram

"Es muy claro lo que dice la Constitución sobre la continuidad o no como intendente: se suspende la ciudadanía. No tengo ninguna duda de que no puede ser intendente”, afirmó el legislador.

El senador nacionalista Carlos Camy consideró que el intendente Pablo Caram debería ser “desvinculado” del Partido Nacional y afirmó que lo que ocurrió en la Intendencia de Artigas con las horas extras “es una vergüenza”.

Hace un año y medio que el senador de Alianza Nacional, Carlos Camy, planteó al directorio del Partido Nacional las denuncias que ya eran conocidas en Artigas sobre irregularidades en la intendencia.

Sin embargo, pese a que la comisión de Asuntos Políticos recibió a Caram, quien prometió enviar pruebas de su inocencia, el partido no tomó ninguna resolución.

Ahora, con Caram ya condenado por la Justicia, el directorio del partido deberá tomar una resolución. El intendente pidió que la Comisión de Ética analice su caso.

“Yo creo que hay que desvincular del partido a aquellas personas que han sido penadas por la Justicia. Me parece que en este caso, cuando hay una sentencia condenatoria sobre un delito, hay una condena de la Justicia por delitos… me parece que hay que desvincularlo”, dijo Camy en el programa Desayunos Informales.

Camy afirmó que no se puede hacer cargo de la demora del Partido Nacional para adoptar una resolución sobre el tema, y que él habla por su sector, que entiende que había valoraciones éticas y políticas que hacían innecesario esperar una resolución judicial para pronunciarse.

“Para mí no hay posibilidad de ambigüedad. Es muy claro lo que dice la Constitución sobre la continuidad o no como intendente: se suspende la ciudadanía. No tengo ninguna duda de que no puede ser intendente”, afirmó Camy.

“Lo de Artigas es una vergüenza. Pero somos respetuosos de los tiempos, plazos, situaciones de las formalidades correspondientes”, concluyó.