"Lo del pasaporte fue una cagada que hicieron", dijo Marset, y pidió un trato "justo" para su familia si llegan a entregarse

Marset aseguró que no pagó “un peso de coima” por el pasaporte uruguayo que le abrió puertas para salir de Dubái.

En entrevista con Canal 4, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset asumió públicamente el liderazgo de una organización criminal, y se mostró como un “jefe de familia responsable” que no involucra a los suyos en sus negocios, además de exponer a policías y autoridades de Bolivia y Paraguay como “corruptos”.

Marset aseguró que no pagó “un peso de coima” por el pasaporte uruguayo que le abrió puertas para salir de Dubái. Pero que no fue de avaro ni de cauto, sino porque nadie le pidió eso para acelerar el trámite: “Tenía a mi abogado que me ayudaba y que me dijo ‘el pasaporte te lo tienen que dar’”.

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset dio una entrevista a Canal 4: dijo que la entrega del pasaporte que le dieron fue una "cagada que hicieron", pero que él no pagó por el documento; también pidió que se sea "justo" con su familia si se entregan pic.twitter.com/n7nxOdt7VX — Telemundo (@TelemundoUY) November 27, 2023

Y sobre la expedición de ese documento, dijo brevemente: “Fue una cagada que hicieron”.

En tanto, Marset criticó las acciones contra gente de su entorno, como su esposa: “No mezclo a mi familia con mis cosas (…) Cuando hablan de Sebastián Marset dicen, dicen, dicen. Yo quiero ver algún día -ojalá nunca tengan la oportunidad- si me capturan, ver, de todo lo que dicen, de qué tienen pruebas”.

No obstante, pidió que si integrantes de su familia alguna vez se entregan, se sea “justos” en el trato y el tratamiento judicial.

Marset además negó haber participado en el asesinato del fiscal paraguayo: “No conocí a Marcelo Pecci. Lo conocí cuando salieron cosas en la tele”.