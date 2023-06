"Lo importante es que la fórmula no nos trabe como en 2019" y "que sea paritaria", dijo Topolansky

“Personalmente, estoy convencida que en 2019 lo peor que nos pasó es haber perdido 50.000 puestos de trabajo en el último tramo de esos 15 años. La gente respondió a eso”, valoró la exvicepresidenta.

“Lo importante es que la fórmula no nos trabe como nos trabó en 2019”. Esa fue la reflexión de la exvicepresidenta y exsenadora frenteamplista Lucía Topolansky para calificar lo sucedido en las elecciones de 2019, cuando el entonces candidato a presidente Daniel Martínez eligió a Graciela Villar como su compañera de fórmula.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, ha dicho en varias oportunidades que en sus recorridas por el interior es un tema recurrente entre los votantes y militantes la crítica a cómo se resolvió la fórmula presidencial en 2019: en las últimas elecciones, Martínez barajó varios nombres para completar su fórmula y finalmente eligió a Villar, algo que sorprendió a la interna, porque para muchos la entonces exprecandidata -ahora intendenta montevideana- Carolina Cosse era quien debía ir en ese lugar. Incluso, Pereira ha manifestado que el partido trabaja en “mecanismos” para definir cómo laudar el tema una vez que sean las internas.

Ahora, con la carrera electoral ya en marcha para 2024, los sectores de los partidos comienzan a mostrar sus apoyos a los potenciales precandidatos. En el Frente Amplio se barajan al menos tres nombres: el intendente canario, Yamandú Orsi -a quien apoya el Movimiento de Participación Popular, el sector de Topolansky-; Cosse; y recientemente se sumó el senador Mario Bergara.

Consultada en el programa Desayunos Informales sobre cómo ve que el abanico de opciones se agrande en la interna del FA, Topolansky reflexionó: “El Frente tiene una vieja consigna de unidad en la diversidad. La diversidad es fundamental para crecer. Si hay diversidad eso permite crecer. Cuando tengo tres o cuatro candidatos, eso permite al ciudadano común elegir”.

Y sobre cómo podrían influir las diferentes precandiaturas y su resultado electoral en junio de 2024, Topolansky consideró que “lo único defendido” en el Frente Amplio es que la fórmula electoral “tiene que ser paritaria”. “Si los que salen primero y segundo son del mismo género, no hay manera”, apuntó.

La derrota electoral de 2019

En noviembre de 2019, la fórmula Lacalle-Argimon recibió 1.189.313 votos y Martínez-Villar 1.152.271: la diferencia en votos entre uno y otro fue de 37.042. Ese resultado sacó al Frente Amplio del gobierno tres 15 años ininterrumpidos. Tras ello, el partido encaró un proceso de autocrítica, que incluso continúa actualmente, ya en la previa de un nuevo proceso electoral.

Así las cosas, Topolansky consideró este viernes que las causas de la derrota fueron “múltiples”, pero señaló a una de ellas como “la principal”: “Personalmente, estoy convencida que en 2019 lo peor que nos pasó es haber perdido 50.000 puestos de trabajo en el último tramo de esos 15 años. La gente respondió a eso”.

En ese sentido, la exvicepresidenta apuntó que, a su juicio, “la política social de fondo, la principal, es el trabajo”. “Todo lo demás hay que hacerlo, pero son remiendos. Cuando un ciudadano tiene trabajo y un salario más o menos decente, puede organizar su vida y pensar para adelante. Cuando una familia pierde el trabajo, aparece una situación de incertidumbre que es penosa”, dijo.

Parte del proceso de reflexión tras la derrota del Frente Amplio centró sus críticas en Martínez como candidato a presidente. Consultada al respecto, Topolansky dijo que su papel en la derrota “no fue crucial”, pero sí señaló que “probablemente” debió hacer más campana en el interior del país, dado que ya era fuerte en Montevideo, de donde venía de ser intendente.

“Daniel podrá haber hecho mejor o peor la campaña, eso no me parece lo crucial. Él tenía una forma de presentarse, hizo una buena campaña en Montevideo. Probablemente él no midió la necesidad de cantidad de rondas que tenés que hacer por el país y la importancia de los pueblitos chicos, y del lenguaje que tenés que tener, porque no podés caer en laureles, tenés que explicar las cosas y saber cómo está viviendo la población de ese lugar, tener información local”, afirmó.