"Lo importante no es quién va": Cosse dijo que no concurre a la Junta Departamental porque la "asiste el derecho" de hacerse representar

La intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, fue convocada por la Junta Departamental capitalina para concurrir este viernes a sala y explicar el aumento dispuesto de la contribución inmobiliaria. El llamado fue propuesto y votado por los ediles de la coalición opositora. Sin embargo, Cosse decidió no asistir y enviar a su lugar a la secretaria general de la intendencia y al director de Recursos Financieros.

En diálogo con la prensa, Cosse explicó este viernes las dos razones por las que tomó esa decisión. Por un lado, señaló que “como se está dirimiendo el asunto del juicio político”, el equipo de la intendencia “consideró que era mejor” que no fuera ella a la Junta. Por otro, apuntó que se hace representar porque la “asiste el derecho a hacerlo”. “Empiezo a preguntarme por qué se me pregunta solo a mí esto. Hay 18 intendencias más y a todas nos asiste el mismo derecho. Lo importante no es quién va, es la transparencia en la información. Yo me hago representar porque me asiste el derecho”, afirmó.

El proceso de juicio político a Cosse se inició en octubre de 2022 por los ediles del Partido Nacional y el Partido Colorado por entender que la frenteamplista no compareció ante la Junta Departamental en varias ocasiones. Sin embargo, no fue hasta las últimas semanas de marzo de este año que el Senado le dio vista al tema. Este jueves, Cosse concurrió al Parlamento para presentarle a la vicepresidenta de la República sus descargos.

En esa línea, además, la intendenta defendió este viernes su vínculo con la Junta Departamental. “Yo trabajo activamente con la Junta. Y los decretos no llegan a la Junta nacidos de la casualidad. Llegan a través de un intenso trabajo de la intendencia. Cuando se presenta un proyecto de decreto hay trabajo mío intenso también”, dijo, y agregó: “Lo importante es la política de transparencia y comunicación que tiene la intendencia. Más del 99% de los pedidos de informe respondidos, el 100% de los pedidos de acceso a la información pública, nuestras resoluciones están todas publicadas en la web”.

Por otra parte, sobre el motivo de la convocatoria, vinculado al aumento de la contribución, Cosse dijo que sus representantes “van a explicar algo que ya está votado en la Junta”.

“El llamado a sala es por la variación en los precios de la contribución, que es algo que la Junta votó, lo aprobó, y que afecta a la suba al 3% de los padrones de Montevideo, o sea que el 97% no se ven afectados, y permite que en 2024 los padrones cuyo valor de mercado está por debajo de US$300.000 tengan una rebaja. Esta afectación al 3% de los padrones afecta a los padrones que valen más de US$500.000 o más de US$1.000.000 valor de mercado. Esa suba en esos padrones nos permite generar la baja en los padrones más bajos en 2024”, señaló Cosse.

En las últimas semanas, ediles de la oposición señalaron que la variación en la contribución inmobiliaria se tradujo en los hechos como “un impuestazo” y señalaron que “no fue lo que dijo la intendencia".

Consultado sobre esas acusaciones, Cosse respondió: “Lo que está votado es lo que se ejecutó. Está la versión taquigráfica de la Junta donde se explicó esto y se votó. El decreto que se votó es lo que se está aplicando. No estar de acuerdo cuando se votó no implica que uno no tenga que estar en conocimiento de que el órgano al que uno pertenece votó algo. Pero con mucho gusto vamos a ir a explicar algo que ya está votado”.

Consultada sobre los porcentajes del aumento, en tanto, afirmó: “Lo va a explicar el director de Recursos Financieros, le pueden preguntar a él. Depende del lugar y del valor del padrón. Es difícil decir un número, porque depende de dónde está el padrón. El valor del padrón no lo define la intendencia, sino la Dirección Nacional de Catastro”.