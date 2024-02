"Lo llamamos a la reflexión y a que dimensione el poder de sus palabras": jóvenes colorados rechazan dichos de Zubía sobre violaciones

Zubía dijo que él “ha visto” situaciones como la de “una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años".

La Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado emitió un comunicado en el que “rechaza categóricamente” los dichos del diputado colorado y precandidato Gustavo Zubía en los que señaló que hay casos en que una niña de 12 años puede estar "contentísima" de "mantener relaciones con un individuo de 26 años".

“En determinadas circunstancias, sobre todo en las violaciones ope legis, una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”, dijo Zubía en el programa Desayunos Informales. Cuando Zubía habla de violaciones ope legis se refiere a una violación que es tal porque así lo establece una normativa. El Código Penal uruguayo establece que “comete violación el que compele a una persona del mismo o de distinto sexo, con violencia o amenazas, a sufrir la conjunción carnal, aunque el acto no llegara a consumarse”.

Con este escenario, Zubía dijo que él “ha visto” situaciones como la de “una mujer tiene 12 años y está contentísima de mantener relaciones con un individuo de 26 años”: “Yo he visto situaciones así, de enamoramiento. ¿Hay violación ope legis por edad? Sí. ¿La víctima puede haber estado conforme con esa relación sexual? Sí”, dijo. Con esto, Zubía agregó: “Hay situaciones de violación donde la víctima dio su consentimiento, más allá de que no estaba en edad: no hay violencia, hay engaño”.

Los dichos de Zubía generaron todo tipo de reacciones en el sistema político. Ahora se pronunció la Juventud del Partido Colorado.

“Las medidas de prevención del abuso sexual infantil no comprenden únicamente políticas -necesarias- enfocadas en ello, sino que deben fortalecer con una fuerte presión cultural que no relativiza situaciones de abuso sexual. Para ello, la utilización correcta del lenguaje empleado es esencial, y su mal uso puede hacer el mismo o incluso más daño que la ignorancia”, señalaron en un comunicado.

Con esto, indicaron que, a su entender, “el diputado Zubía habla con liviandad y minimiza la posición de inferioridad en la que se encuentra una niña de 12 años a la hora de mantener relaciones sexuales con un adulto; es decir, al ser violada por el mismo, lo cual es peligroso y grave en función de su rol como representante nacional y el eco de sus dichos”.

“Lo llamamos a la reflexión, y a que dimensione el poder y alcance de sus palabras en su carácter de represente frente a la ciudadanía”, indica el comunicado, y concluye: “Rechazamos categóricamente las palabras del diputado Zubía, así como toda acción, omisión, palabra o silencio que no sea en pos de erradicar el abuso sexual infantil”.