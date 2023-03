"Lo que estamos haciendo no es suficiente": diputada Lustemberg califica de "exitistas" las valoraciones del gobierno sobre cifras de pobreza

“Yo digo que hay que ser más cautos y llamarnos, todos quienes ocupamos cargos de responsabilidad, a seguir trabajando para resolver este tema de forma estructural”, agregó la legisladora frenteamplista.

La diputada frenteamplista Cristina Lustemberg califica de “exitista” el mensaje del gobierno respecto a las cifras de pobreza en 2022.

Lustemberg señala que la pobreza sigue siendo alta, fundamentalmente entre niños menores de 12 años, y que las cifras confirman un problema estructural en Uruguay que requiere un diseño diferente para atacarlo.

A principios de esta semana, el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló que Uruguay cerró el 2022 con el 9,9% de las personas bajo la línea de pobreza. Un año antes el registro había sido de 10,6%. La mejora, entonces, es inferior a un punto porcentual en 2022 en comparación con el año previo. Los menores de 6 años son los más afectados: el 19,7% es pobre. "El descenso de las cifras de pobreza en el último semestre fue contundente", dijo al respecto el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema.



La diputada frenteamplista sostiene que los números muestran mejoras en décimas, y que entre menores de 12 años, “pero sobre todo en los menores de 6 años, la pobreza no ha disminuido”.

“La pobreza en nuestro país sigue estando concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes”, afirmó este martes la diputada y exsubsecretaria de Salud Pública durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez.

Lustemberg afirma además que Uruguay tiene un problema estructural, y atacarlo requiere un diseño diferente.

“A pruebas está que lo que estamos haciendo no es suficiente. ¿No será hora de que quienes tenemos responsabilidades políticas tengamos que tomar acciones diferentes de la pública, y no solamente con un exitismo o no de si sube o baja decimales?”, afirmó.

“Yo digo que hay que ser más cautos y llamarnos, todos quienes ocupamos cargos de responsabilidad, a seguir trabajando para resolver este tema de forma estructural”, agregó Lustemberg en diálogo con Telemundo.