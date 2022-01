"Lo que se hizo el otro día nos expuso como país", dijo el director del Instituto de Bienestar Animal

Gastón Cossia contó que la manifestación con ovejas muertas y agonizantes frente a Torre Ejecutiva recibió varias denuncias.

El director del Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA), Gastón Cossia, aseguró que la movilización del viernes pasado frente a Torre Ejecutiva con ovinos muertos y agonizantes tras ataque de perros "nos expuso como país", que al ser agroexportador debe "cuidarse mucho". Además, contó que el organismo recibió varias denuncias por esta protesta.

Para el veterinario, la superpoblación canina y la matanza de animales es "una problemática real", pero no se puede apelar a soluciones como la eliminación sistemática de los perros sin dueño. "Es inaplicable. Genera un caos, un enfrentamiento, una grieta social que el Uruguay no necesita", comentó en diálogo con Telemundo respecto a esta alternativa.

"Entre todos tenemos que encontrar la solución. No podemos prevalecer en nuestra visión de la problemática sobre otros grupos y tener una visión corporativa. Eso no ayuda. El gobierno no puede fomentar este tipo de divisiones, hay que generar mucho diálogo. Es una problemática de hace muchísimos años y no podemos plantear soluciones de la década de los '70 en el siglo XXI", valoró.

Cossia señaló que se deben encontrar soluciones "éticas", que contemplen parámetros internacionales, como la castración e identificación masiva de canes. Según explicó, durante su gestión se habilitaron 140 mil castraciones al año y 250 mil microchips que se pondrán de forma gratuita en conjunto con los gobiernos departamentales.

"Hemos dado la cara como hacía tiempo no se hacía, recorriendo el país, afrontando cada una de estas situaciones. Tenemos un compromiso con la sociedad de enfrentar", opinó.

El veterinario apuntó que hoy en día tener un perro no es un asunto privado, sino que es público. Por lo tanto, "esterilizar, identificar, tener a los animales identificados y contenidos es una responsabilidad ciudadana".

Sobre la movilización del otro día, el director del INBA dijo que "generó un impacto negativo porque la población no la evaluó bien, hay denuncias realizadas en contra". "Generó mucha sensibilidad. Hoy las personas cuando ven sufriendo a un animal, sufren con el animal", advirtió.

"Si se van a enfrentar productores con animalistas, esto no se mueve para ningún lado. Nuestra responsabilidad es acercar esos puntos de vista y dar el primer paso, que es castrar e identificar. Empezamos hoy, los resultados quizás lleguen tarde, pero van a empezar a llegar. Nunca hubo una política pública de castración e identificación gratuita de esta dimensión. Que nos dejen trabajar, que nos dejen dar el primer paso", pidió.

Por otra parte, Cossia aseguró que "Uruguay está libre" del problema de los perros salvajes, es decir, de los canes que "se autosustentan y reproducen en el medio natural", si bien hay excepciones.

En los casos denunciados por los productores, los perros "no buscan comerse al animal. Es un accidente que se da por errores humanos, en el que los animales desarrollan su instinto predador, corretean al ganado, lo lastiman seriamente y a muchos los matan".

En síntesis, el jerarca expresó que la superpoblación canina "no es un problema endémico, sino que hay un problema de tenencia". "Cada uno de estos episodios que se denuncian tienen un seguimiento. Más de un 80% son predios linderos, vecinos".