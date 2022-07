"Lo que se hizo fue un gesto político, pero está claro que la discusión va a estar en el Parlamento", dijo Pereira sobre la seguridad social

"Suponíamos que si querían construir un proyecto de ley que pudiera tener amplios apoyos, tenían que tener en cuenta parte de los comentarios que habían hecho nuestros expertos", consideró Pereira.

Tras el encuentro que mantuvo con el presidente Luis Lacalle Pou, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, remarcó que esa instancia demuestra que una cosa es el buen relacionamiento y otra las diferencias políticas.

“Hay que diferenciar esto. Nosotros hemos tenido con Lacalle y con muchos miembros del gobierno un buen relacionamiento. Conversamos cada vez que fue necesario, nos llamamos y nos atendimos cada vez que fue necesario. Luego, lo que tenemos son diferencias políticas. Y las diferencias políticas en una democracia es lo más sano que puede pasar. Una reunión como la de ayer se produjo en 2007 cuando Tabaré Vázquez visitó el directorio del Partido Nacional. Es bastante común en Uruguay que los dirigentes conversen, y luego puede haber acuerdos y desacuerdos”, afirmó Pereira en diálogo con Telemundo.

Lacalle Pou llegó el viernes hasta la sede del Frente Amplio para presentarle a Pereira el anteproyecto de reforma de la seguridad social.

“En el tema que nos vino a presentar de la seguridad social, nosotros hemos planteado que lo vamos a discutir con seriedad y con mucho esfuerzo en un grupo de 25 técnicos que el Frente Amplio colocó para hacer todo el estudio cuando le tocó estar en la comisión de expertos de la seguridad social. Dejamos algunas advertencias, que considerábamos importantes para los uruguayos, que nosotros suponíamos que si querían construir un proyecto de ley que pudiera tener amplios apoyos, tenían que tener en cuenta parte de estos comentarios que habían hecho nuestros expertos”, consideró Pereira.

Con ese escenario, señaló Pereira, el Frente Amplio discutirá la reforma de la seguridad social a nivel del Parlamento cuando el tema sea presentado en esa instancia. “Porque hay un problema: hasta ahora es un proyecto del Poder Ejecutivo y en particular del presidente, pero no de todo el gobierno. No se han expresado los partidos, algunos de ellos han expresado matices, otros han planteado diferencias, incluso miembros del Partido Nacional”, agregó.

“No va a ser el Frente Amplio el que le coloque el ritmo a la discusión, va a ser el partido de gobierno cuando llegue a ser un proyecto del gobierno, y en este momento vamos a tratar de colocar nuestras ideas”, dijo Pereira, y remarcó que fue el gobierno el que “eligió que la discusión fuera en el Parlamento”. "Lo que se hizo ayer fue un gesto político, pero está claro que la discusión va a estar ubicada en el Parlamento”, agregó.

Consultado sobre si este es el momento adecuado para tratar el tema, Pereira respondió: “Es un buen momento si la reforma favorece a la gente, es un buen momento si mejora la calidad de vida de los uruguayos, si mejora la situación actual social. Los proyectos tienen que tener sustentabilidad financiera, pero también estabilidad social”.