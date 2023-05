"Lo vamos a estudiar": Lozano dijo que el Ministerio de Vivienda analizará la entrega de apartamento a militante de Cabildo Abierto

"El presidente me pidió que los distintos planes y programas se ejecutaran en forma rápida y eficiente, que es lo que justamente tengo como prioridad, así que estamos en un 100% de acuerdo sin duda", subrayó el ministro.

El ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Raúl Lozano, se reunió este martes con el presidente Luis Lacalle Pou en la Torre Ejecutiva tras ser nombrado como el sustituto de Irene Moreira.

Tras el encuentro, Lozano dijo que su prioridad frente a la cartera será "atender una gran necesidad que tiene la gente" en el país "que es la vivienda". En esta línea, puntualizó: "La tarea más importante que vamos a llevar adelante en el ministerio es construir y entregar viviendas para todos los uruguayos, en lo posible para los más frágiles".

"El presidente me pidió que los distintos planes y programas se ejecutaran en forma rápida y eficiente, que es lo que justamente tengo como prioridad, así que estamos en un 100% de acuerdo sin duda", subrayó el ministro.

Asimismo, Lozano detalló que en la instancia de este martes no hablaron sobre la normativa en la que se amparó Cabildo Abierto para justificar la entrega de una vivienda a una militante de su partido. Consultado por Telemundo, dijo también que no han analizado este caso puntual. Pero, recalcó: "Lo vamos a estudiar. No tenemos todavía la información para tomar una determinación en ese sentido".

"Habrá que rever esa normativa para que no hayan terrenos grises en la misma y que no sucedan cosas como las que sucedieron", sostuvo.

Lozano también se refirió a la decisión de Cabildo Abierto de seguir en la coalición de gobierno. "Vamos a tratar de que la coalición funcione mejor de lo que ya ha funcionado. Recordemos que cuando recién asumió este gobierno se dijo que iba a durar tres meses y pensamos seguir hasta el último día del gobierno", expresó.

Sobre las 50.000 viviendas que Moreira sostuvo buscaba construir en su gestión, aclaró que fue "una expresión de deseo y no un objetivo". Por último, manifestó que él tiene su "impronta" y construirá su equipo con parte de los integrantes que ya estaban en el ministerio.