Localizaron a familiares no directos de Amelia Sanjurjo y se les tomarán muestras para cotejar si restos hallados en Batallón 14 pertenecen a ella

Ante nuevos avances y el hallazgo de familiares indirectos que aportarán sus muestras de ADN, en los próximos meses se sabrá si los restos hallados en el Batallón Nº14 de Toledo pertenecen o no a Amelia Sanjurjo. Así lo confirmó este viernes a Telemundo el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Perciballe.

A finales de julio de este año, la coordinadora del equipo de Antropología Forense, Alicia Lusiardo, informó que no se pudieron identificar los restos hallados en el Batallón de Infantería Nº14 de Toledo. "De este informe también se desprende que no se trataría de los restos de María Claudia García de Gelman ni de Elena Quinteros", señaló. "La primera conclusión confirma que los restos son femeninos", sostuvo Luisardo. "En segundo lugar, las comparaciones no han arrojado ninguna coincidencia estadísticamente significativa y, por lo tanto, concluyente en términos de identificación", agregó. La coordinadora del equipo de Antropología Forense indicó que "existen varios casos de mujeres desaparecidas para las que se cuenta con pocas muestras de referencia resultando deficientemente representadas para la identificación o la exclusión".

Con esto, la investigación llegó a la hipótesis de que los restos encontrados podían pertenecer a Amelia Sanjurjo, una militante comunista detenida y desaparecida a fines de 1977 durante la dictadura (1973-1985).

Sin embargo, los primeros pasos en ese sentido fueron complejos. Y es que los familiares directos de Sanjurjo fallecieron y sus cuerpos no pudieron ser localizados. “En julio-agosto del año pasado constatamos que no se podía identificar a la persona de los restos hallados porque las muestras de ADN que tenían en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF) no alcanzaban como para el match necesario de cotejo. A partir de eso, se conformó una mesa de trabajo. Así se intentó obtener más muestras de determinados familiares. Se resolvió limitar el rango de las mujeres que podían ser, y se estableció la identidad más probable, que es Amelia Sanjurjo. A partir de eso, se buscaron familiares directos, como padres. Se intentaron exhumar determinados cuerpos, pero no se encontraron”, repasó este viernes Perciballe en diálogo con Telemundo.

¿Qué se hizo a partir de allí? “Se fue por el camino más largo, que era encontrar familiares no directos, como tíos y sobrinos, pero para el chequeo mediante esa vía se requiere más cantidad. Así, se exhumó un cuerpo, se extrajo ADN y se envió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF)”, explicó el fiscal.

Pero, a la misma vez, en estos meses “el equipo de investigadores logró ubicar a sobrinos de esta persona, algunos en el interior de Uruguay y otros en el exterior”. Ahora se está en proceso de tomar muestras del ADN de esas personas y de enviarlas a Argentina para su análisis y cotejo con el material genético hallado en el Batallón Nº14. “Se está en ese proceso. El EAFF comunicó este jueves que tiene todo pronto, que está a la espera de la extracción de las muestras para luego realizar el cotejo”, agregó Perciballe.

“Seguramente en los meses siguientes tendremos la confirmación de la identidad. De acuerdo a cierto patrón de los enterramientos, y la edad de la víctima, que sería de 40 años o mayor, pudimos determinar que sería Amelia Sanjurjo. Eso lo determinará el análisis del ADN. Si es la persona que estamos buscando, con las muestras que se van a obtener alcanzaría para determinarlo”, afirmó.

¿Y si no coinciden? “En ese caso deberíamos ir por las restantes mujeres que están dentro del rango etario”, respondió el fiscal.

Esta semana, a seis meses del hallazgo, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos se movilizó por el Centro de Montevideo. “Hace más de seis meses que se encontraron los restos de un familiar nuestro, de una compañera, en el Batallón 14, y no sabemos quién es. Tenemos derecho a saber quién es”, afirmó a Telemundo Ignacio Errandonea, integrante del colectivo.