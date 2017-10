Los anestésico quirúrgicos realizarán un paro de 72 horas en Salud Pública a partir de este martes

Se atenderán urgencias, emergencias y operaciones oncológicas.

La medida afectará las intervenciones programadas y la atención en policlínicas. Rechazan el planteo del gobierno que establece ajustes salariales pero en cargos de alta dedicación.

“Ahora con esto de los cargos de alta dedicación lo que pretenden es confundir a la opinión pública, porque salen a decir que los anestesistas y cirujanos no aceptan sueldos de $200.000. Lo que no aceptamos en la reforma laboral, no el dinero”, explicó Marcos Schioppi, presidente de la Sociedad de Anestesistas.

Los anestesistas están enfrentados también con el Sindicato Médico. Sostienen que la propuesta del gobierno, que tiene el aval del SMU, solo pretende solucionar la falta de especialistas en Salud Pública.