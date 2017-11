Los asesinatos de Brissa y Johana marcaron la marcha por el Día Internacional Contra la Violencia de Género

Parte del discurso de Minou Tavares Mirabal, militante feminista dominicana:

Más de dos mil mujeres de la región latinoamericana y caribeña nos encontramos de nuevo para seguir una lucha que a pesar de algunos avances lamentablemente está todavía tan lejos de lograr sus objetivos que al llegar a este hermoso país que nos acoge, encontramos que la noticia que conmueve hasta los huesos a uruguayos y uruguayas, es la de dos niñas que fueron abusadas sexualmente y asesinadas en este país.

La realidad de nuestra región y del mundo sigue siendo una en la que la violencia no cesa, en que las agresiones y asesinatos de mujeres aparecen a diario en los medios de manera tan frecuente que parecen asumirse como algo inevitable. Pero óigase bien, no hay nada de inevitable ni fatal en la violencia de género y lo cierto es que no se está haciendo todo lo posible por prevenirla y combatirla.