Los asesinatos de mujeres trans fueron "socialmente y mediáticamente" olvidados, dijo activista Spinelli

El hombre procesado por actos del Comando Barneix se atribuyó en un blog la autoría de cinco asesinatos a mujeres trans.

La Justicia procesó con prisión por el delito de violencia privada a Nicolás Gonella, el presunto autor de las amenazas del Comando Barneix. A su vez, el hombre fue imputado por instigación pública a delinquir, apología del delito, incitación al odio y almacenamiento de pornografía infantil a pedido de la fiscal especializada en Delitos Sexuales Sylvia Lovesio.

Entre otros hechos, la investigación de Lovesio probó que en un blog Gonella dijo ser el autor de los asesinatos de cinco mujeres transexuales. Estos hechos están a estudio de la fiscal mientras avanza la investigación.

La noticia impactó a la comunidad trans, que desde hace años viene alertando sobre la similitud entre los distintos transfemicidios, si bien está a la espera de lo que diga la Justicia. La activista del Colectivo Trans del Uruguay Colette Spinelli habló con Telemundo al respecto.

"Ayer tuvimos esta noticia. En esto hay que tener mucha cautela porque la Justicia tiene que tener su procedimiento, tiene que hacer sus investigaciones y ver si en realidad es así como le encontraron en su blog", advirtió.

Spinelli fue una de las primeras en señalar que en varios de los asesinatos a mujeres trans que se hicieron públicos, las víctimas tenían un tiro en la nuca y el cuerpo mutilado. "Hay varias similitudes en los cuerpos encontrados, por lo cual se sostiene esta teoría del asesino serial", dijo.

Entre los últimos homicidios, Spinelli recordó tres en El Prado, uno en La Aguada, dos en el Parque Roosevelt y uno en Melo, Cerro Largo.

"He seguido constantemente vinculada a estos casos, de hecho mi última declaración fue en 2018, que me llamaron para corroborar datos y esto lo hemos denunciado a nivel nacional, a nivel internacional. Uruguay fue observado en el examen periódico de 2016 porque estos casos no fueron resueltos", recordó Spinelli.

Las activistas comenzaron a marchar en Plaza Independencia y ante la sede de la Suprema Corte de Justicia. Spinelli llegó a reunirse con el exsubsecretario del Interior Jorge Vázquez para alertar por el aumento de los transfemicidios.

Recordó a la madre de Chiara, la última mujer trans asesinada de la que se supo. "La mamá de Chiara sufrió mucho, pasó muy mal por este caso. Entonces nos moviliza interiormente. Porque socialmente nos olvidamos de estos casos, aunque nosotros los seguimos mencionando, seguimos trayéndolas a la memoria", dijo.

La integrante del Colectivo Trans del Uruguay señaló que "socialmente y mediáticamente esto se olvidó y eso es lo peor que nos puede pasar". "Hay un odio brutal hacia las identidades trans que hoy sigue estando. Lo que se puede decir es: lleguemos a la verdad, necesitamos una verdad", agregó.

"Esas compañeras están enterradas, capaz que ni siquiera con su nombre autopercibido, con su nombre identitario", dijo a propósito de las mujeres trans asesinadas, a quienes se les "desconoció su identidad de género, su nombre identitario, su derecho a ser".

Para Spinelli, "se atropelló brutalmente su derecho a vivir".

Cuando el caso haya avanzado, le solicitarán una reunión a Lovesio para conocer los detalles.