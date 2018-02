Los cargos de confianza bajo la lupa: ¿cuáles son los límites éticos y jurídicos a la hora de las contrataciones?

La contratación de cargos de confianza en el Estado se colocó en el centro del debate político tras la destitución del directorio de ASSE por ese tema, aunque el caso del intendente de Artigas fue el primer detonante.

Abordamos el tema junto al doctor en Ciencias Políticas y legislador por el Partido Independiente, Conrado Ramos.

No se puede decir que los cargos de confianza sean ilegales, pero no hay una buena rendición de cuentas a la ciudadanía sobre los mecanismos de contratación, quiénes son y qué idoneidad tienen los designados.

Lo que termina sucediendo son acuerdos políticos, y no un verdadero control de la idoneidad técnica de los cargos.

La Jutep está viendo de tomar cartas en este tipo de asuntos. Por una cuestión ética, no se deberían mezclar intereses públicos con privados: y eso queda confuso cuando tenemos familiares bajo nuestra jerarquía.

La propuesta de Bordaberry va hacia un lado extremo, porque propone que no haya familiares en cargos de confianza en ninguna parte del Estado. Lo que tenemos que hacer es formar una comisión interpartidaria sobre el tema. El senador Mieres llamará a senadores de todos los partidos para esto.

Hay que llegar a determinados consensos. Si uno va queriendo pasar de cero a cien quizás eso no se logre, por lo que hay que ver. No debería haber botines políticos a raíz de esos acuerdos. No tenemos que hacer una caza de brujas, sino mirar para adelante. Queremos que la Jutep tenga un funcionamiento mucho más activo.

Hay que reducir cargos de confianza donde no son necesarios. Y también mejorar las capacidades técnicas de la Jutep para tratar este tipo de casos.