Los colegios privados aguardan la decisión de las autoridades de la enseñanza para saber si comenzarán con obligatoriedad de presencialidad

Sin embargo, en caso de que las clases de este año se iniciarán con la resolución de no obligatoriedad de presencialidad implicaría que existan mecanismo virtuales previstos para los estudiantes que resuelvan no asistir.

El representante de los colegios privados aseguró además que aguardan un nuevo protocolo sanitario que implicará menor contacto entre los distintos grupos de estudiantes.