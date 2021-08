“Los combustibles caros los Paganini el pueblo”: Un Solo Uruguay se movilizó en reclamo de suba de tarifas

"Nos vemos obligados a salir de vuelta. Vemos que los temas vinculados al combustible están lejos de cambiar", dijo el vocero Marcelo Nogué.

El movimiento Un Solo Uruguay (USU) se movilizó este miércoles por primera vez desde que asumió el gobierno presidido por Luis Lacalle Pou, en reclamo por el último aumento del precio de los combustibles que rige desde agosto.

La movilización se realizó en la Ruta 1 y 3, en San José, y es la "primera de muchas" que realizará el colectivo, indicó en rueda de prensa el vocero Marcelo Nogué.

Los manifestantes se presentaron con banderas de Uruguay y pancartas sobre el tema. Una de ellas, por ejemplo, decía “Los combustibles caros los Paganini el pueblo”, en referencia al nombre del ministro de Industria, Omar Paganini.

"Nos vemos obligados a salir de vuelta. Vemos que los temas vinculados al combustible están lejos de cambiar. Muchos sectores se resisten al cambio, no están dispuestos a que nada cambie en Uruguay. Tenemos que salir a reclamar porque sino los corporativismo hacen que todo quede igual", declaró.

Nogué dijo que "hay que trabajar mucho en los costos de Ancap, sobre todo en los costos que le hacen asumir al combustible que no son del combustible, que hacen que estemos fuera de precio con respecto a los países de la región y perdamos competitividad. El combustible no debe asumir las ineficiencias de otros sectores".

Nogué valoró la movilización y dijo que sirve para "volver a poner arriba de la mesa la discusión sobre la desmonopolización de los combustibles". "Hay que competir en condiciones como lo hace el Banco de Seguros del Estado o Antel, que lejos de fundirse han podido competir y crecer con agentes privados. Hay que sacarse el miedo a la competencia", sentenció.

El vocero de USU relató que el lunes anterior enviaron una solicitud a Presidencia para reunirse con las autoridades y que aún han tenido respuesta.

"Hemos enviado 11 documentos y no hemos tenido respuesta concreta sobre ninguno. El último sobre tenencia responsable ha sido el que mayor ha tenido respuesta indirecta por parte de autoridades. Se puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero la devolución de lo que uno plantea debería ser de orden para cualquier gobernante", lamentó.

Por último, consultado si estaba decepcionado con el gobierno, Nogué respondió: "No es un problema de decepción, es un problema que hay cambios que no llegan. Algunos de los socios de la coalición actuaron para que no ocurriera".

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, uno de los defensores de la desmonopolización de los combustibles, se hizo presente en la movilización.

"Vinimos a saludar a Un Solo Uruguay, con quienes nos une una linda amistad y el sueño en común de tener un país competitivo con gente trabajando y produciendo", escribió en su cuenta de Twitter.