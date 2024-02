"Los costos hoy de trabajar son mayores que los de no trabajar": pesqueras paran sus actividades y piden cambiar condiciones operativas

“Lo he dicho muchas veces, el país está de espaldas al mar", indicó Juan Riva, de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.

La industria pesquera está paralizada, y afirma que su actividad es inviable en verano, fuera de los meses de zafra.

Las empresas reclaman cambiar algunas condiciones, y crear un instituto nacional de pesca, que desarrolle un plan pesquero y contemple necesidades del sector.

Con este escenario, las empresas tomaron la decisión de parar. “Porque los costos hoy de trabajar son mayores que no trabajar”, indicó Juan Riva, de la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay.

La Cámara de Industrias Pesqueras y la Cámara de Armadores Pesqueros afirman que la actividad es inviable fuera de los meses de zafra. Un dato solamente: de los cincuenta y cuatro buques de la industria uruguaya, solo seis se han hecho a la mar.

“Lo que nosotros le estamos pidiendo al gobierno son varias cosas; un tema es la jubilación bonificada, es un tema que arrastramos desde hace 13 años, que todo el mundo sabe que es impagable. También tenemos el Banco de Seguros, tenemos la prima más alta del sector, de todos los sectores; 11% pagamos sobre los salarios, cuando la media es 3%. Y, sobre todo, para nosotros lo más importante es crear un Instituto de Pesca que pueda entre las autoridades y las empresas pueda hacer realmente un plan pesquero, con las necesidades del sector y programa a futuro”, agregó Riva.

Las autoridades del sector afirman que, si cambian las condiciones, la pesca podría duplicar sus exportaciones; señalan un estudio del Centro de Estudios sobre la Realidad Económica y Social (CERES) que está en esa línea.

“Lo he dicho muchas veces, el país está de espaldas al mar. Acá, a mi juicio, las autoridades tienen que decidir si quieren pesca o no quieren pesca. Para eso hay que hacer cambios. Y esos cambios se necesitan ya, porque el sector no lo resiste”, apuntó Riva.