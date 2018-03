Los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Luis Puig se oponen al convenio para empleo que firmó el Gobierno con Mc Donald’s

Los diputados frenteamplistas Gerardo Núñez y Luis Puig se oponen al convenio para empleo juvenil que firmó el Gobierno con la empresa Mc Donald’s .

En este sentido, Puig afirmó:

“Creemos que Mc Donald’s es un ejemplo de las empresas con las que el Estado no debiera acordar. Es una empresa que desconoce la normativa laboral vigente, que no negocia con los trabajadores, cuando en nuestro país tenemos leyes que establecen la negociación colectiva y el respeto a los derechos laborales. Además, es una empresa que se basa en el individualismo y que se niega a la organización sindical de sus empleados, y que genera relaciones laborales que no son las que venimos implementando desde hace años con el Frente Amplio como Gobierno.

Por lo tanto, creemos que con este tipo de empresa no es con las que se debiera realizar convenios, porque el Estado paga una parte de los jóvenes contratados. Debe hacerse con empresas que como mínimo respeten la normativa laboral”.