Así lo afirmó el constitucionalista Eduardo Lust e indicó que "la Constitución es precisa".

El constitucionalista Martín Risso afirmó que “hay una sola interpretación posible y a nadie es permitido modificar, por la vía interpretativa, lo que el texto constitucional dice”. Consultado por Telemundo dijo que “el vicepresidente es un legislador”.

Sin embargo, esa opinión no reúne unanimidades. El constitucionalista Eduardo Lust señaló que la Constitución es precisa, y dice que los directores de entes y servicios descentralizados deben renunciar un año antes para ser candidatos a legisladores, pero no a vicepresidente.

“Acá la discusión no es si el vicepresidente de la República es legislador o no es legislador. El vicepresidente de la República cuando actúa en el Senado es legislador, pero el 201 dice que no puede ser candidato a legislador, no dice que no pueda ser legislador. Y el señor Silva no es candidato a legislador, es candidato a vicepresidente de la República”, sentenció Lust.