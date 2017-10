Los funcionarios del Banco República ocuparon la sucursal del Mercado Modelo

La medida surge en respuesta a la ratificación del directorio del banco de clausurar esta sucursal.

A causa de las reestructuras en el Banco República, trabajadores de la agencia de Mercado Modelo ocuparon la sucursal luego de que el directorio ratificara su cierre el próximo miércoles.

“Ante la negativa de la directiva del Banco República a parar por estos cierres totales como el de la agencia Mercado Modelo y continuar con los cierres parciales sin sentarse a negociar con los trabajadores. Ya teníamos la resolución tomada, está aprobada por trabajadores del BROU y lo que estamos haciendo es efectivizar lo resuelto”, explicó la integrante del Consejo de banca oficial de AEBU, Lorena Lavecchia.

El sindicato defiende la agencia de Mercado Modelo porque, si bien los trabajadores serán trasladados a la sucursal Unión, consideran que se van a resentir los servicios.

“Lo que queda es una microbanca que funciona en horario matutino con un comodato. Esta agencia es del BROU, por lo que no se paga alquiler. El directorio plantea que no hay pérdida de servicios para la zona, lo cual no es cierto”, señaló Lavecchia.

Los trabajadores consideran que se están privatizando áreas del banco.